Появилось фото оружия из машины подозреваемых в совершении теракта в Подмосковье

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«Эксклюзив! Фото оружия, найденного в машине предполагаемых террористов», - подписал он.

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Сотрудники ФСБ задержали 11 причастных к теракту. Следователи попросили очевидцев рассказать подробности атаки «для детального восстановления полной картины».

В результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall 22 марта, по последним данным, погибли 115 человек.

Еще более 100 попали в больницы. Спасатели будут разбирать завалы еще как минимум несколько суток. На месте работают более 700 специалистов.

С утра 23 марта сотни добровольцев пожелали сдать кровь для раненых в результате теракта. Московский областной центр крови при необходимости поработает до последнего донора. Запасы крови достаточны.