Появилось фото мужчин, предположительно, причастных к теракту в Crocus City Hall
Появилось фото мужчин, которые, предположительно, могут быть причастны к теракту в Crocus City Hall в Красногорске. Снимок опубликовал Telegram-канал Baza.
Ранее «360» публиковал фото иномарки Renault , на которой, по предварительным данным, могли скрыться преступники, устроившие стрельбу в концертном зале в Красногорске.
По факту случившегося в Crocus City Hall возбудили дело о теракте в Московской области. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа центрального аппарата Следственного комитета. Ее действия координирует глава ведомства Александр Бастрыкин.
По данным ФСБ, жертвами теракта стали 40 человек, пострадали свыше 100.
На фото мужчины находятся в салоне белого автомобиля Renault. Один сидит за рулем машины, второй - рядом с ним на пассажирском сиденье, на голове у него надета кепка.