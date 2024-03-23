Появилось фото мужчин, предположительно, причастных к теракту в Crocus City Hall

Ранее «360» публиковал фото иномарки Renault , на которой, по предварительным данным, могли скрыться преступники, устроившие стрельбу в концертном зале в Красногорске.

По факту случившегося в Crocus City Hall возбудили дело о теракте в Московской области. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа центрального аппарата Следственного комитета. Ее действия координирует глава ведомства Александр Бастрыкин.

По данным ФСБ, жертвами теракта стали 40 человек, пострадали свыше 100.

На фото мужчины находятся в салоне белого автомобиля Renault. Один сидит за рулем машины, второй - рядом с ним на пассажирском сиденье, на голове у него надета кепка.