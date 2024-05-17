Появились видео с нападением питбуля на прохожих в Петербурге. Хозяин натравливал пса

Одна из стычек произошла у дома № 107 на Гражданском проспекте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, питбуль покусал женщину.

«Пострадавшая рассказала, что выгуливала свою собаку, когда внезапно агрессивный питбуль напал на них», - передали в пресс-службе.

Сначала питбуль кинулся на собаку девушки. Петербурженка пыталась разнять животных, но хозяин агрессивного пса, вместо того, чтобы унять своего питомца, наоборот, вел себя вызывающе, подбадривая и натравливая пса.

На записи видно, что женщина пыталась оттащить свою собаку, потом упала на асфальт. Владельцы собак изначально шли друг другу на встречу, девушка со своим питомцем специально отошла в сторону и обошла оппонента, но тот вместе с питбулем пошел за ней.

Второй случай произошел тоже на Гражданском проспекте, у дома № 109. Пострадавший заявил в полицию, что незнакомец во время конфликта из-за сделанного замечания спустил свою собаку и распылил содержимое перцового баллончика.

На втором ролике видно, как собака набрасывается на убегающего от нее человека. Владелец пса не спешит унять животное.

«Полицейские установили личность и задержали хозяина питбуля - 30-летнего местного жителя», - передали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Собаку забрали в качестве вещественного доказательства.

Крупные собаки могут представлять большую опасность для людей и других животных. Но их агрессивное поведение и жестокость - следствие неправильного воспитания.