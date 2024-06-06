06 июня 2024, 14:18

Появились видео с места задержания подозреваемого в убийстве на западе Москвы

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Появились кадры с места перестрелки подозреваемого в убийстве мужчины на западе Москвы с сотрудниками полицию. Видео оказались в распоряжении 360.ru.


Подозреваемого в убийстве задержали в районе Аминьевского шоссе. Его личность установили. Во время задержания мужчину ранили, но он остался жив.

Киллер стрелял в свою жертву из АКС-74У. Автомат нашли на земле недалеко от места задержания.

На первом ролике видно работу сотрудников правоохранительных органов и врачей на месте происшествия. Территорию огородили специальной лентой.

На другом видео можно разглядеть несколько экипажей полиции. Мимо огороженных участков проходят люди.

Задержания Убийства Видео Полиция Москва
06 июня 2024, 15:02
Момент задержания подозреваемого в убийстве на западе Москвы попал на видео
РИА «Новости»
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Прохожий запечатлел на видео момент задержания подозреваемого в убийстве мужчины на западе Москвы. Снятыми кадрами он поделился с 360.ru.

По словам очевидца, он гулял на улице с собакой, когда началась перестрелка. Мужчина добавил, что помогал полицейским задержать стрелявшего, а после эвакуировал детей с площадки неподалеку.

«Когда он перезаряжался, я с другой стороны говорил сотрудникам [полиции], чтобы они вперед шли», - рассказал он.

На кадрах видно, что мужчина упал на землю. К нему подбежали сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемого проверили на наличие гранат и других опасных предметов.

Собеседник уточнил, что худощавого телосложения мужчина был одет в черное. Он до последнего старался убежать от преследователей, удерживая в руках автомат.

Мужчину задержали в районе Аминьевского шоссе. Он стрелял в свою жертву из АКС-74У. По предварительным данным, убийство было заказным.

Задержания Убийства Видео Москва
06 июня 2024, 14:37
Знакомый убитого на западе Москвы рассказал о погибшем
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Убитый на западе Москвы мужчина был известным скейтером. Его знакомый, Денис Мархасин, рассказал в беседе с 360.ru о погибшем.

«Хороший, добрый, спокойный парень», - рассказал он.

По его словам, он с горечью воспринял сообщения о произошедшем. Собеседник выразил сомнение, что у его знакомого могли быть враги, однако отметил, что давно с ним не общался.

Собеседник 360.ru добавил, что не был знаком с его родственниками.

«Мы только на почве скейтбординга вместе общались, катались, а его родителей не знаю», - уточнил он.

Ранее стало известно, что отец убитого на западе Москвы оказался владельцем крупной компании. Погибший сын работал у него.

Подозреваемого в убийстве задержали в районе Аминьевского шоссе. Он отстреливался от полиции и был ранен ответным огнем.

Убийства Москва
06 июня 2024, 14:22
Появилось видео перестрелки на западе Москвы
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На западе Москвы произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и мужчиной, который, предположительно, убил свою жертву из автоматического оружия. В распоряжении 360.ru появилось эксклюзивное видео с места событий.

На опубликованных кадрах хорошо слышно, как правоохранители ведут ответный огонь в парковой зоне. Автор ролика предположил, что в стрельбе участвовал бывший военнослужащий.

«Я сама ничего не видела, мы с собакой убежали, когда стрельба началась. Меня дочь предупреждала, что такое там, но я не думала, что вылезет к нам. У меня руки до сих трясутся! Выстрелов было очень много, на видео попал самый разгар ситуации», - рассказала 360.ru о ситуации очевидец.

По предварительным данным, стрелком был наемный убийца, который застрелил сисадмина столичной фирмы из АКС-74У. Позже в СК опровергли эту версию. Расправа произошла рядом с домом погибшего.

Прибывшие на место правоохранители ранили стрелка и задержали его. Нападавшим оказался мужчина 1988 года рождения.

Убийства Стрельба Мужчины Москва
06 июня 2024, 14:02
Бывшего министра труда и соцразвития задержали в Омске
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Бывшего министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова задержали. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на собственный источник в силовых структурах.

Кроме Куприянова, правоохранители задержали самого богатого депутата городского совета Омска Дмитрия Павлова и вице-спикера горсовета Дмитрия Сахань. Мужчины сейчас находятся в Москве.

«Да, действительно, такие задержания были. Работали следователи центрального аппарата из Москвы», - поделился собеседник агентства.

Однако, как уточнил источник, уголовные дела, где фигурируют депутаты и экс-министр, не связаны.

Куприянов руководил министерством труда и социального развития Омской области с 2015 года. От должности его освободили в конце мая. На посту мужчину сменила Ирина Варнавская. С чем именно связано задержание чиновника, неизвестно.

Ранее полицейские задержали депутата Законодательного собрания Карелии Виталия Красулина и его сына Артема, который был главой Фонда развития промышленности республики. Мужчины походят по делу о взяточничестве в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

Бывшего министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова задержали. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на собственный источник в силовых структурах.

Задержания Уголовное дело Депутаты Мужчины Москва

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