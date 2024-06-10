Появились последние кадры с погибшим в Ленобласти парашютистом

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Режиссеру Евгении Беркович* стало плохо перед заседанием суда. Ей вызвали скорую помощь. Об этом сообщило РИА «Новости».

Беркович* обвинили в оправдании терроризма, рассмотрением уголовного дела занимается Второй Западный окружной военный суд. Из-за плохого самочувствия подсудимой заседание перенесли. Возможно, оно состоится сегодня.

«Обвиняемая плохо себя почувствовала перед заседанием суда, в суд вызвали бригаду скорой помощи», - указали в суде.

Беркович* поставила пьесу «Финист ясный сокол» о женщинах, которые решили выйти замуж за исламистов и уехать в Сирию. По версии следствия, в спектакле содержались признаки оправдания и пропаганды терроризма. Режиссер свою вину не признала.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга.