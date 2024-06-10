Появились последние кадры с погибшим в Ленобласти парашютистом
В Ленинградской области на посадочной площадке «Северный ветер» аэродрома Путилово у парашютиста во время полета запутались стропы основного парашюта. В итоге мужчина разбился. В распоряжении 360.ru появились кадры последнего прыжка спортсмена.
ЧП произошло 9 июня во время учебно-тренировочного прыжка с самолета. В 30 метрах над землей мужчина пытался раскрыть запасной парашют.
По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры , смерть спортсмена произошла из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного парашюта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть мужчины.
«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», - указали в пресс-службе.
Ранее опытный парашютист погиб на базе авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» в Волгоградской области. Молодой спортсмен совершил более 140 прыжков.