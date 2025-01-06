06 января 2025, 17:11

Появились подробности вооруженного нападения на семью россиян в Грузии

Global Look Press
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Россиянин пропал без вести в Грузии после нападения вооруженных людей. Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

Виктора похитили в ночь с 4 на 5 января на трассе Зугдиди - Джвари. Мужчина и его девушка Алина выехали из Москвы в Грузию 2 января, побывали проездом в Тбилиси и отправились в Тетнульди на горнолыжный курорт. В ночь на 5 января машину пары обогнал белый автомобиль с местными номерами и перегородил проезд.

«Мужчина попросил у Виктора насос, после чего двое вышли из авто и приставали к его девушке. Нападавшие выстрелили два раза и похитили Алину. Больше она Виктора не видела», - написали авторы поста.

Девушка просила не убивать и не насиловать ее, после чего нападавшие выкинули Алину из машины посреди дороги. Потерпевшая опознала одного из нападавших - он в розыске.

МВД Грузии возбудило дело по статьям о грабеже и незаконном приобретении огнестрельного оружия после нападения на россиян, сообщило Ura.ru.

О случившемся стало известно 5 января. Сейчас правоохранители ищут двоих подозреваемых в нападении на российскую пару.

Грузия Преступления Семья Дороги Машины
06 января 2025, 17:18
Житель Петербурга провалился под лед Финского залива
Пресс-служба МЧС
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Мужчина провалился под лед Финского залива и утонул. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Очевидцы вызвали спасателей, но им не удалось спасти петербуржца.

«В Санкт-Петербурге под лед Финского залива провалился мужчина. <… > К сожалению, мужчина погиб», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе предупредили граждан об опасности прогулок по льду. МЧС напомнило, что водоемы замерзают неравномерно, а лед обычно самый тонкий в устьях рек и притоках, а также в местах быстрого течения, бьющих ключей и сброса теплых вод, где есть растительность.

Для перехода по льду его толщина должна быть не менее 10 сантиметров. Также ведомство рекомендовало не двигаться по льду в сумерках и не допускать до таких прогулок детей.

Ранее двое мужчин провалились под лед на Байкале во время катания на коньках. Один из них погиб, второго доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Санкт-Петербург МЧС РФ
06 января 2025, 16:54
Британские школы закрылись из-за снегопада
Global Look Press
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Сотни школ в Великобритании закрылись в первый день после каникул. Учебные заведения временно перестали работать в связи с сильным снегопадом, сообщил телеканал Sky News.

Примерно d 175 школ не проводят уроки в городе Брадфорд, около 100 - в Лидсе. Еще порядка 100 образовательных учреждений закрыли двери для школьников в шотландском округе Абердиншир.

Газета The Independent подтвердила, что из-за непогоды в стране стали закрываться и детские сады.

По данным RT , в Великобритании зафиксировали перебои с транспортом. В связи со снегопадами власти закрыли аэропорты Манчестера, Ливерпуля, Бирмингема и Бристоля. Жители многих городов из-за непогоды остались без света.

Ранее в Москве и Подмосковье после снегопадов объявили оранжевый уровень опасности. Мокрый снег налипал на провода и деревья, а на дорогах образовывалась о гололедица.

Великобритания Школы Снегопад
06 января 2025, 15:27
На северо-востоке Москвы сгорел автомобиль
360.ru
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Автомобиль Peugeot вспыхнул неподалеку от отделения почты в Северном Медведково на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло на Широкой улице. По данным источника 360.ru, пострадавших нет, на момент пожара внутри иномарки никого не было. Площадь возгорания не превысила четыре квадратных метра.

На оказавшихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, как пламя охватило капот автомобиля, затем повалил густой дым.

Ранее на внутренней стороне 26-го километра МКАД произошло ДТП с двумя автомобилями. После аварии одна из машин загорелась неподалеку от комплекса «Квартал Герцена» в районе Бирюлево Восточное.

Предположительно, это было такси. На кадрах видно, что автомобиль от удара разлетелся надвое, и горящую часть вынесло на соседнюю полосу. Приехавшие на место ЧП спасатели быстро потушили пожар.

Пожары ДТП Машины Москва
06 января 2025, 13:56
Президент Азербайджана потребовал наказания виновных в авиакатастрофе с Embraer 190
Global Look Press
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказать тех, кто виновен в крушении пассажирского лайнера Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines около Актау. Об этом сообщило РИА «Новости»..

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказать тех, кто виновен в крушении пассажирского лайнера Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines около Актау. Об этом сообщило РИА «Новости».

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Азербайджанский лидер отметил, что вина за авиакатастрофу лежит на представителях России.

«И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», - подчеркнул он.

По его словам, человеческих жертв можно было избежать при соблюдении всех правил безопасности. Президент Азербайджана объяснил, что над Грозным следовало вовремя закрыть воздушное пространство. Также предотвратить крушение могла бы слаженная координация между ВС России и гражданскими службами, добавил он.

Алиев также подтвердил, что в Бразилии специалисты приступили к изучению содержимого черных ящиков, сообщил RT. Они расшифровывают данные при участии представителей Азербайджана, Казахстана и России.

Авиакатастрофы Азербайджан Крушение самолета в Актау

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