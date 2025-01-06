Появились подробности вооруженного нападения на семью россиян в Грузии

Виктора похитили в ночь с 4 на 5 января на трассе Зугдиди - Джвари. Мужчина и его девушка Алина выехали из Москвы в Грузию 2 января, побывали проездом в Тбилиси и отправились в Тетнульди на горнолыжный курорт. В ночь на 5 января машину пары обогнал белый автомобиль с местными номерами и перегородил проезд.

«Мужчина попросил у Виктора насос, после чего двое вышли из авто и приставали к его девушке. Нападавшие выстрелили два раза и похитили Алину. Больше она Виктора не видела», - написали авторы поста.

Девушка просила не убивать и не насиловать ее, после чего нападавшие выкинули Алину из машины посреди дороги. Потерпевшая опознала одного из нападавших - он в розыске.

МВД Грузии возбудило дело по статьям о грабеже и незаконном приобретении огнестрельного оружия после нападения на россиян, сообщило Ura.ru.

О случившемся стало известно 5 января. Сейчас правоохранители ищут двоих подозреваемых в нападении на российскую пару.