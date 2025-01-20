Появились подробности убийства женщины, чье тело нашли в машине Гоши Куценко

Что произошло на западе Москвы Накануне во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в припаркованной машине нашли тело женщины с ножевыми ранениями. По данным столичной прокуратуры, расправу устроил мужчина, который распивал с жертвой алкоголь.

Предполагаемый преступник поссорился с женщиной и зарезал ее ножом, та скончалась. Подозреваемый спрятал тело в машине. Личность убитой еще предстоит установить.

Кому принадлежит автомобиль Позже выяснилось, что машина, в которой нашли тело, принадлежит актеру Гоше Куценко. Последние два года голубой «Запорожец» артиста стоял брошенным, его двери были открыты, сообщил Telegram-канал Mash.

Куценко купил авто в июне 2019 года, откатал три сезона и оставил под тентом во дворе дома.

«Сам „Запорожец“ - прокаченный. Внутри кондей и автоматическая коробка передач. Как говорил Куценко, приобрёл он его из-за ностальгии. Со слов жильцов дома, машину не закрывали, двери были открыты», - написали авторы поста.

Что известно о подозреваемом Подозреваемым в расправе над женщиной стал 30-летний безработный Альберт А. из Казани, сообщил Telegram-канал Shot.

«У него огромное количество судимостей: убийство, изнасилование, разбой, кража, оскорбление представителя власти, угроза убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - следует из поста.

По данным Telegram-канала, предполагаемый убийца познакомился с жертвой на вокзале за несколько часов до преступления. Мужчина соблазнил женщину двумя розами и бутылкой водки - позже все это нашли на месте расправы.

Альберт мог зарезать свою жертву у дверей медцентра. Затем вероятный убийца тащил истекающую кровью женщину по асфальту в подворотню, где стоял заброшенный «Запорожец». В салоне автомобиля Куценко обнаружили использованное средство контрацепции и белый бюстгальтер. Предварительно, подозреваемый водил в брошенную машину и других маргиналок.

Задержание предполагаемого убийцы По данным следствия, преступление произошло в ночь с 18 на 19 января, подозреваемого оперативно задержали. Расследованием уголовного дела занялся Дорогомиловский межрайонный отдел следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК по Москве.

«Фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме. Установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления», - сообщила пресс-служба ведомства.





Следствие собирается ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.