20 января 2025, 14:38

Появились подробности убийства женщины, чье тело нашли в машине Гоши Куценко

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В автомобиле, принадлежащем актеру Гоше Куценко, обнаружили тело женщины. Подозреваемого в убийстве уже задержали — он признал вину. Что известно о случившемся — в материале 360.ru.

Что произошло на западе Москвы Накануне во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в припаркованной машине нашли тело женщины с ножевыми ранениями. По данным столичной прокуратуры, расправу устроил мужчина, который распивал с жертвой алкоголь.

Предполагаемый преступник поссорился с женщиной и зарезал ее ножом, та скончалась. Подозреваемый спрятал тело в машине. Личность убитой еще предстоит установить.

Кому принадлежит автомобиль Позже выяснилось, что машина, в которой нашли тело, принадлежит актеру Гоше Куценко. Последние два года голубой «Запорожец» артиста стоял брошенным, его двери были открыты, сообщил Telegram-канал Mash.

Куценко купил авто в июне 2019 года, откатал три сезона и оставил под тентом во дворе дома.

«Сам „Запорожец“ - прокаченный. Внутри кондей и автоматическая коробка передач. Как говорил Куценко, приобрёл он его из-за ностальгии. Со слов жильцов дома, машину не закрывали, двери были открыты», - написали авторы поста.

Что известно о подозреваемом Подозреваемым в расправе над женщиной стал 30-летний безработный Альберт А. из Казани, сообщил Telegram-канал Shot.

«У него огромное количество судимостей: убийство, изнасилование, разбой, кража, оскорбление представителя власти, угроза убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - следует из поста.

По данным Telegram-канала, предполагаемый убийца познакомился с жертвой на вокзале за несколько часов до преступления. Мужчина соблазнил женщину двумя розами и бутылкой водки - позже все это нашли на месте расправы.

Альберт мог зарезать свою жертву у дверей медцентра. Затем вероятный убийца тащил истекающую кровью женщину по асфальту в подворотню, где стоял заброшенный «Запорожец». В салоне автомобиля Куценко обнаружили использованное средство контрацепции и белый бюстгальтер. Предварительно, подозреваемый водил в брошенную машину и других маргиналок.

Задержание предполагаемого убийцы По данным следствия, преступление произошло в ночь с 18 на 19 января, подозреваемого оперативно задержали. Расследованием уголовного дела занялся Дорогомиловский межрайонный отдел следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК по Москве.

«Фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме. Установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления», - сообщила пресс-служба ведомства.


Следствие собирается ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Убийства Женщины Актеры Москва
20 января 2025, 13:52
Трамвай сбил двух пешеходов в Челябинске
Соцсети
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Трамвай сбил в Челябинске двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. По факту ДТП организовала проверку региональная прокуратура.

«На перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской в городе Челябинске трамвай совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Из-за наезда трамвая получил травмы несовершеннолетний, его доставили в больницу. Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход доследственной проверки.

По данным МВД по Челябинской области , трамваем управляла женщина 1962 года рождения. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии.

Ранее массовое ДТП с участием трамвая произошло в Краснодаре. На улице Дмитриевская Дамба водитель трамвая столкнулась с автомобилем Hyundai, а тот врезался в другую иномарку. Всего в аварию попало три авто. В результате ДТП никто не пострадал.

ДТП Челябинск
20 января 2025, 13:51
Работы возле затонувшего танкера «Волгонефть 239» продолжались всю ночь
Global Look Press
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Работы возле затонувшего танкера «Волгонефть 239» не останавливались всю ночь. Об этом с борта кормовой части судна в эфире «Первого канала» рассказал руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов.

В течение ночи забетонировали площадку для битумовозов и укрепили гексабитами территорию вокруг кормовой части танкера, которую ранее огородили.

В закрытой бухте собрали 29 полувагонов нефтесодержащих отходов, 19 из которых сегодня увезут на утилизацию.

Сегодня судно «Водолаз Кузьминых» с сотрудниками Морспасслужбы направилось в район затопления кормовой части танкера «Волгонефть 212». Водолазы измерят остаточную толщину фрагмента корпуса. Это необходимо, чтобы оценить прочность конструкции и ее несущую способность для дальнейшего подъема судна.

Доктор химических наук, вице-президент РАН Степан Калмыков ранее заявил, что механический сбор нефтепродуктов, который применяли во время ликвидации аварии в Испании в 2002 году, может быть эффективен и против мазута, разлившегося в Черном море.

Черное море Корабли Экология Крушение танкеров в Керченском проливе
20 января 2025, 13:13
Ревнивый муж попытался утопиться в машине вместе с женой, но увяз в песке
Global Look Press
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Житель Таиланда, ставший частью любовного треугольника, попытался утопиться в машине вместе с женой и ее подругой. Об этом сообщило издание The Thaiger.

Очевидцы ночью 15 января вызвали полицию на пляж в провинции Районг, где мужчина по имени Бом попытался съехать на машине в воду. Автомобиль застрял в песке. После этого водитель вышел из салона и бросился в океан. За ним побежали две женщины по имени Боу и Канокван, которые тоже находились в салоне. Перед этим свидетели слышали, как троица выясняла отношения. У автомобиля даже нашли клок женских волос.

Затем мужчину и двух женщин заметили на волнорезе, где они продолжали спорить. Оказалось, что Бом заподозрил свою супругу в неверности, а подруга жены попыталась помирить их. Разъяренный мужчина хотел утопить машину вместе с супругой и ее приятельницей.

После случившегося всех троих госпитализировали для обследования. Конфликт уладили.

Сотрудники полиции ранее задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве бывшей возлюбленной в Солнечногорске.

Семья Таиланд Машины
20 января 2025, 10:57
Младенец и двое взрослых погибли в ДТП под Нижним Новгородом
РИА «Новости»
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Три человека, в том числе младенец, погибли, еще трое пострадали при столкновении двух машин в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла недалеко от деревни Корниловка в Навашинском районе. По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai.

«В результате ДТП погибли три пассажира Lada - мужчина, женщина и двухмесячный ребенок», - уточнили в МВД.

Водитель отечественного автомобиля, а также водитель и пассажирка Hyundai пострадали.

Ранее на северо-востоке Москвы столкнулись такси и поливомоечная машина. Пострадали два человека. К месту происшествия отправили санитарный вертолет МАЦ. Одного из водителей доставили в городскую клиническую больницу № 36.

ДТП Водители Lada

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