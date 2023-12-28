Появились подробности пожара в многоэтажке на северо-востоке Москвы

По его данным, вместе с доставщиком, предположительно, был еще один мужчина. Они привезли заказ на 18-й этаж. К тому моменту лестничную площадку уже заволокло черным дымом. Вернуться назад курьеры не смогли, так как все лифты уехали.

Напарник выжил, его увезли в больницу. Фургон курьеров до сих пор остается во дворе дома, где произошел серьезный пожар.

Утром 28 декабря в четырехкомнатной квартире на 18 этаже загорелись мебель и личные вещи. Пламя распространилось на площади в 50 квадратных метров. Всего спасли 17 человек с 15, 17, 18, 19 этажей. Пострадали семеро взрослых и один ребенок. Последнего увезли в Филатовскую больницу. О его состоянии не уточняется.