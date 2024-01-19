Появились подробности о водителе, въехавшем в остановку на юго-востоке Москвы

Виновник ДТП рассказал изданию, что его машину занесло после сильного снегопада, из-за чего автомобиль влетел в остановку, где стояли люди. Он добавил, что очень переживает из-за случившегося.

В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что пять человек, пострадавших в результате аварии, доставили в больницу.

«Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии», - уточнили в ведомстве.

Ранее водитель иномарки протаранил остановку в Челябинске. В результате аварии пострадал один человек.