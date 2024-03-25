Появились подробности о новом фигуранте дела о теракте в Подмосковье
Одним из трех новых фигурантов по делу о теракте в Crocus City Hall стал гражданин России 1999 года рождения Диловар Исломов. Об этом сообщил РБК.
Исломов - уроженец Душанбе, работал таксистом. Он женат и воспитывает ребенка. Мужчину обвинили по статье о теракте.
Telegram-канал «Пул 3» уточнил, что Исломов владел автомобилем Renault, которым пользовались обвиняемые в совершении теракта. Две недели назад он продал машину в Москве.
Сегодня СК попросил суд арестовать Диловара Исломова , Аминчона Исломова и Исроила Исломова.