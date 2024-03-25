Появились подробности гибели супругов из Кирова в Crocus City Hall

«Когда все случилось, я пыталась связаться, звонила и писала, но телефон не отвечал. Ирина сама сообщила подруге детства, что они спрятались в туалете при стрельбе. Читали в новостях, то часть спрятавшихся там спаслась, но утром в списках погибших увидели Иру и Пашу», - сказала она.

Юлия уточнила, что Павел занимался сборкой мебели, а Ирина работала фотографом. У женщины остались родители-пенсионеры, а у мужчины - брат.

«Они были дружные, добрые и светлые. Родственникам пока не выдали тела, так как решаются вопросы с бумагами. Когда доставят их, пока непонятно», - добавила подруга погибших.

Ранее стало известно, что при теракте в Crocus City Hall погибла супружеская пара ученых-физиков из Хакасии.