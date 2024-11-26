Появились новые подробности о гибели девушки в свинарнике под Красноярском

По предварительным данным, один из быков ударил девушку рогом по голове, когда она зашла в загон покормить животных. В итоге она потеряла сознание, а затем ее загрызли свиньи.

«По предварительным данным судебно-медицинского эксперта смерть девушки наступила по причине острой кровопотери в результате повреждения бедренной артерии», - заявили в ведомстве.

После случившегося возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее источник 360.ru сообщил, что погибшая с раннего возраста помогала родителям и ухаживала за животными. Ее семья разводила коров, быков и свиней. Животные насмерть загрызли девушку, когда родителей не было дома.