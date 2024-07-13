Появились новые кадры с места крушения Superjet в Подмосковье

На видео, которое опубликовал Следком, видны поваленные деревья и обломки судна.

Самолет упал в Подмосковье 12 июля возле деревни Апраксино. Лайнер выполнял испытательный полет, на борту находились три члена экипажа: штурман и два пилота. Все они погибли.

Предварительной причиной авиакатастрофы мог стать отказ двигателей из-за попадания в них птиц. Еще одна версия - неполадки с электроникой.

Экипаж пассажирского лайнера получил указание набрать высоту 10 тысяч футов, но начал снижаться на середине этой отметки. Лайнер сначала резко потерял высоту, затем пару минут провел в небе, а после сорвался в штопор под Коломной. Местные жители рассказывали, что после падения авиасудна в воздух поднялся столб дыма, напоминающий черный гриб.