Появились новые кадры с места крушения самолета в Подмосковье

На видео экстренные службы и следователи осматривают район падения лайнера. В оперативных службах сообщили, что работы на местности будут вестись круглосуточно.

Пассажирский лайнер SSJ-100 потерпел крушение после взлета с аэродрома «Третьяково». Очевидцы рассказали, что пилоты уводили самолет от деревни, он взорвался в лесополосе. На земле пострадавших и разрушений нет, все три члена экипажа погибли.

По предварительной версии, причиной падения самолета могла быть неисправность двигателей.