Появились новые фото с места ДТП с автобусом в Москве, где пострадали женщина и ребенок
Прокуратура взяла на контроль установление всех причин ДТП с частным автобусом на улице Капотня в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Водитель частного автобуса потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с такси.
Пострадали женщина и 12-летний ребенок - пассажиры легковушки. Их доставили в больницу. Подробностей о состоянии пациентов пока нет.
«Установление всех обстоятельств ДТП на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа», - уточнили в ведомстве.
Как сообщал источник 360.ru, водителя такси зажало. Спасатели деблокировали его и передали его медикам. Из-за аварии перекрыли одну полосу движения в сторону области.
Ранее пассажирский автобус перевернулся в ДНР, погибли три человека. В общественном транспорте находились 37 пассажиров, пострадали 27 человек.