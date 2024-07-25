Появились новые данные о «захвате» жилого дома в Каспийске
В Дагестане в городе Каспийск силовики проводят специальные мероприятия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Жильцов многоквартирного дома по улице Ленина эвакуировали», - сказал собеседник агентства.
По информации ТАСС , спецслужбы проверяют сообщение о нахождении в доме самодельного взрывного устройства.
Ранее в СМИ появилась информация, что в жилом доме на улице Ленина в Каспийске забаррикадировались неизвестные. Они якобы угрожали подорвать здание. Telegram-канал «Голос Дагестана» сообщил, что людей из дома вывели, строение обесточили, силовики готовятся к переговорам.