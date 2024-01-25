Появились новые данные о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге

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«Четыре человека остаются в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести», - пояснили там.

Так же состояние пострадавших оценили и накануне.

Авария случилась на улице Беринга в Василеостровском районе около 16:00. Водитель автобуса № 152 потерял управление, транспорт на полной скорости вылетел на асфальт, сбил пешеходов и перевернулся. По предварительной информации, ДТП случилось из-за состояния здоровья водителя.

Петербургская полиция начала проверку по факту аварии. Правоохранители, в частности, выяснят, соблюдал ли перевозчик законодательство о безопасности дорожного движения.

Прокуратура Василеостровского района проконтролирует установление обстоятельств происшествия. В случае необходимости придется принять меры прокурорского реагирования.