28 декабря 2024, 01:40

Появились кадры жуткого ДТП с фурами под Волгоградом

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В Новоаннинском районе Волгоградской области вечером 27 декабря столкнулись три грузовые и одна легковая машина. Об этом сообщили в официальном Telegram-каналe ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло на 725-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в 19:40 по московскому времени. Столкнулись грузовой Mercedes-Benz Actros, легковой автомобиль Hyundai и две фуры Volvo. Судя по видео у одного из грузовиков отделилась кабина.

Водителям легковушки и одной из Volvo потребовалась медицинская помощь. Их доставили в местную больницу.

На место выехала следственно-оперативная группа.

Также в ведомстве сообщили, что на этом участке дороги затруднено движение, так как пришлось организовать реверсивное движение.

Ранее смертельное ДТП с участием легкового авто и фуры произошло на трассе Таврида - Джанкой - Красноперекопск. Водитель легковушки не обеспечил безопасный боковой интервал между машинами.

Грузовики ДТП Видео Дороги Россия Машины Водители
28 декабря 2024, 01:48
Бывший футболист российской сборной Глушаков попал в громкий скандал
Unsplash
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Полиция остановила автомобиль, которым управлял бывший игрок сборной России Денис Глушаков. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил сайт mk.ru.

Источники издания утверждают, что Глушакова остановили на трассе в Ростовской области. Мужчина управлял кроссовером.

Инспекторы ДПС проверили спортсмена алкотестером. Прибор показал 0,8 промилле - состояние опьянения средней тяжести. После этого на Глушакова составили протокол. Его автомобиль перевезли на штраф-стоянку.

По сведениям газеты, дело футболиста уже передали в суд. Спортсмен рискует остаться без водительских прав на несколько лет.

Юрист Игорь Бушманов в беседе с «Матч ТВ» допустил, что Глушакова лишат прав на срок до двух лет. Кроме того, спортсмену грозит и крупный штраф.

Глушаков и раньше попадал в громкие скандалы. В 2019 году жена обнаружила его в бане с любовницей. После этого пара решила развестись.

Сейчас Глушаков выступает за «Химки». В 2017 году он стал чемпионом России в составе «Спартака». Спортсмен также принимал участие в чемпионате мира 2014 года и нескольких чемпионатах Европы.

Штрафы Спортсмены Суд Скандалы Алкоголь Футбол Полиция
28 декабря 2024, 00:48
Мощный взрыв раздался под Екатеринбургом
РИА «Новости»
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В городе Арамиле под Екатеринбургом вечером 27 декабря раздался взрыв, от которого в одном из домов задрожали стекла. Об этом изданию Ura.ru рассказал очевидец.

«Прогремело что-то невероятно громкое, похожее на взрыв. В доме окна ходили ходуном», - рассказал мужчина.

Визуальных проявлений при этом не наблюдалось, по его словам. Однако местный житель отметил, что ощутил очень сильную вибрацию. По его мнению, звук, вероятно, исходил с карьера или же с полигона.

Официальных сообщений о происшествии от властей пока не появилось.

Ранее стала известна причина взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владиковказа. Ею стал беспилотник, обломки которого позже отправили на экспертизу.

Взрывы Екатеринбург
27 декабря 2024, 21:01
Из Анапы и Темрюка вывезли уже 33,5 тысячи тонн песка с мазутом
РИА «Новости»
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На побережье Краснодарского края — в Анапе и Темрюкском районе собрали уже 37 тысяч тонн загрязненного грунта. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжаются. Об этом сообщил в своем официальном telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

«Волонтерами, спасателями и спецслужбами собрано уже 37 тысяч тонн загрязненного грунта. Оттуда вывезли 33,5 тысячи тонн замазученного песка», - написал губернатор.

По его словам, в работе по очистке побережья участвуют почти восемь тысяч человек. Людей из всех муниципальных округов региона поделили на команды и закрепили за каждой определенный сектор побережья.

Кроме того, Кондратьев рассказал, что на место аварии прибыло оборудование для откачки нефтепродуктов из затонувших судов, которое передали федеральные ведомства. Сейчас установку налаживают и проводят испытания на берегу.

Глава региона поблагодарил каждого участника этой операции за неоценимую помощь. Отдельно он выразил благодарность морской спасательной службе.

Ранее добровольцы пожаловались, что мешки с собранными нефтепродуктами на многих участках не убирают. По их словам, погрузчики и самосвалы распределены неравномерно: на одних пляжах техники слишком много, а на других ее практически нет.

На побережье Краснодарского края - в Анапе и Темрюкском районе собрали уже 37 тысяч тонн загрязненного грунта. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжаются. Об этом сообщил в своем официальном telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

Спасатели Волонтеры Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
27 декабря 2024, 20:04
«Газель» вспыхнула после столкновения с тремя машинами на МКАД
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Массовая авария произошла на 74-м километре внешней стороны МКАД. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его данным, столкнулись BMW, такси Renault и две «Газели». Один из грузовиков загорелся.

Пострадал один человек. Приехавшие на вызов медики диагностировали у него перелом предплечья. На месте происшествия работают спецслужбы. Подробности аварии выясняются.

Ранее автобус с пассажирами врезался в мачту освещения в Москве. В транспортном средстве треснуло лобовое стекло. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Пожары ДТП Машины

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