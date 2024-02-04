Появились кадры упавшей в канал Махачкалы машины с детьми

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Очевидцы пытались вытащить людей из затонувшей машины. Некоторые советовали сразу сделать искусственное дыхание.

В пресс-службе региональной прокуратуры уточняли, что ЧП произошло 4 февраля в поселке Семендер. Водитель автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в водный канал.

В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров, их отвезли в больницу. Ведомство взяло ход расследование обстоятельств аварии под свой контроль.

Пресс-служба Минздрава республики добавила, что пострадали дети восьми и 12 лет. Их состояние оценили как крайне тяжелое. Врачи подключили их к аппаратам искусственной вентиляции легких.