Появились кадры упавшего на Ставрополье дельтаплана

В Гольяново владелец двух доберманов напал на соседку из-за замечания про отсутствие намордников у собак. В результате девушка получила черепно-мозговую травму. Ранее эти собаки покусали шпица. Об этом «360» сообщили жители ЖК в Москве.

Не первый случай Кроме того, за месяц до этого те же доберманы напали на шпица и порвали ему спину. Хозяйка питомца Екатерина рассказала «360», что ее сын выгуливал собаку, как вдруг доберманы набросились на маленького шпица. В результате пострадавшее животное долго восстанавливалось после травм, но выжило.

Конфликт удалось разрешить: виновники оплатили операцию. Однако спустя месяц после замечания в чате ЖК развернулись сильные споры из-за того, что животные ходят без намордников.

Соседи неоднократно просили гулять с собаками либо в намордниках, либо за территорией ЖК. Екатерина отметила, что каждая из собак весит по 40 килограмм.

Однако владелец доберманов выразил уверенность, что обладатели других собак, которые гуляют без поводков, сами виноваты в том, что провоцируют животных. Он подчеркнул, что удерживать доберманов не станет и не сможет, если кто-то подойдет к ним.

Мужчина отомстил за замечание соседки В четверг, 21 декабря, молодая пара с двумя доберманами выгуливала собак в ЖК на Амурской улице. Проходящая мимо них соседка с французским бульдогом сделала замечание, что большие собаки должны быть в намордниках.

После этого между собачниками завязался конфликт: хозяйка доберманов обругала владелицу бульдога, а ее муж накинулся на оппонентку, начал бить и повалил на землю. За пострадавшую вступились свидетели. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Жертва нападения Мария в беседе «360» отметила, что прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговая травму.

«Этот человек уже не первый раз ведет себя неадекватно. Если вы подойдете к любому человеку в ЖК, то любой расскажет вам, что его знают все. Ему все время, по-моему, запрещали доступ на парковку, потому что он там гонял на сумасшедшей скорости», - сказала пострадавшая.

Она предположила, что за спиной у молодой человека внушительные связи, поэтому он позволяет себе такое поведение. Тем не менее девушка заявила, что собирается подать на него в суд.