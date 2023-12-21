21 декабря 2023, 16:33

Появились кадры упавшего на Ставрополье дельтаплана

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Жертвами жесткой посадки легкомоторного дельтаплана около поселка Мирный в Ставропольском крае стал житель региональной столицы и города Лермонтов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России заявили, что криминалисты уже приступили к осмотру места падения дельтаплана.

В ведомстве напомнили, что летательный аппарат потерпел крушение в четверг, 21 декабря. По предварительным данным, на месте погибли два человека.

Прибывшие на место следователи осмотрят место происшествия и назначат необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

Он опубликовал снимок с места происшествия, на котором видно, что летательный аппарат врезался в землю.

СК РФ Россия
21 декабря 2023, 15:39
Мужчина напал на женщину из-за замечания собакам в Москве
Unsplash
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В Гольяново владелец двух доберманов напал на соседку из-за замечания про отсутствие намордников у собак. В результате девушка получила черепно-мозговую травму. Ранее эти собаки покусали шпица. Об этом «360» сообщили жители ЖК в Москве.

Не первый случай Кроме того, за месяц до этого те же доберманы напали на шпица и порвали ему спину. Хозяйка питомца Екатерина рассказала «360», что ее сын выгуливал собаку, как вдруг доберманы набросились на маленького шпица. В результате пострадавшее животное долго восстанавливалось после травм, но выжило.

Конфликт удалось разрешить: виновники оплатили операцию. Однако спустя месяц после замечания в чате ЖК развернулись сильные споры из-за того, что животные ходят без намордников.

Соседи неоднократно просили гулять с собаками либо в намордниках, либо за территорией ЖК. Екатерина отметила, что каждая из собак весит по 40 килограмм.

Однако владелец доберманов выразил уверенность, что обладатели других собак, которые гуляют без поводков, сами виноваты в том, что провоцируют животных. Он подчеркнул, что удерживать доберманов не станет и не сможет, если кто-то подойдет к ним.

Мужчина отомстил за замечание соседки В четверг, 21 декабря, молодая пара с двумя доберманами выгуливала собак в ЖК на Амурской улице. Проходящая мимо них соседка с французским бульдогом сделала замечание, что большие собаки должны быть в намордниках.

После этого между собачниками завязался конфликт: хозяйка доберманов обругала владелицу бульдога, а ее муж накинулся на оппонентку, начал бить и повалил на землю. За пострадавшую вступились свидетели. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Жертва нападения Мария в беседе «360» отметила, что прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговая травму.

«Этот человек уже не первый раз ведет себя неадекватно. Если вы подойдете к любому человеку в ЖК, то любой расскажет вам, что его знают все. Ему все время, по-моему, запрещали доступ на парковку, потому что он там гонял на сумасшедшей скорости», - сказала пострадавшая.

Она предположила, что за спиной у молодой человека внушительные связи, поэтому он позволяет себе такое поведение. Тем не менее девушка заявила, что собирается подать на него в суд.

Животные Москва 2023
21 декабря 2023, 15:07
Жертвами падения дельтаплана на Ставрополье стали два человека
РИА «Новости»
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Дельтаплан упал около поселка Мирный в Ставропольском крае. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал «112».

Собеседники авторов уточнили, что в результате происшествия погибли два человека. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Россия
21 декабря 2023, 14:37
Более 200 человек пришли проститься с погибшим на соревнованиях 14-летним боксером
РИА «Новости»
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Более 200 человек пришли на похороны 14-летнего подростка, который скончался на соревнованиях по боксу. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Проститься пришли не только родные погибшего спортсмена, но и его одноклассники и друзья. На похороны также прибыли члены свердловской и российской федераций бокса.

Рядом с матерью погибшего столпились несколько человек. Они обнимали и успокаивали женщину.

По данным сайта kp.ru , мать подростка поблагодарила областную Федерацию бокса и всех, кто помог в организации похорон.

«Спасибо большое всем: школе № 32, родительскому комитету, друзьям, коллегам, знакомым, всей Свердловской области», - указала женщина.

Мальчик скончался во время соревнований по боксу. Он пропустил несколько сильных ударов от соперника на ринге. После спортсмен упал в обморок. По дороге в больницу школьник умер. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как уточнил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник, после судебно-медицинской экспертизы стало известно, что смерть спортсмена наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Спортсмены Бокс Школьники
21 декабря 2023, 13:03
Автор хитов Орбакайте и «Самоцветов» умер в Москве
Википедия
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Поэт-песенник, автор хитов отечественной эстрады Валерий Сауткин скончался 20 декабря в собственной квартире в Москве. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

По информации СМИ, тело 80-летнего Сауткина обнаружили в его квартире на улице Чаплыгина. О причинах смерти информации не поступало, однако, по предварительным данным, она наступила по естественным причинам.

Валерий Сауткин родился в 1943 году в Ярославле. Песни с текстами поэта исполняли Орбакайте, Пресняков, ВИА «Самоцветы» и другие знаменитые артисты. Помимо этого, он окончил Московский энергетический институт и был автором 13 изобретений.

Музыка Москва 2023

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