Появились кадры тушения пожара в Шатуре

Восьмиклассник в городе Сосновый Бор в Ленинградской области случайно ударил друга складным ножом прямо на уроке, демонстрируя трюк. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Восьмиклассник в городе Сосновый Бор в Ленинградской области случайно ударил друга складным ножом прямо на уроке, демонстрируя трюк. Об этом сообщил Telegram-канал « Mash на Мойке ».

Четырнадцатилетний парень принес нож-брелок в школу и стал демонстрировать, как ловко с ним обращается. Острие вошло в грудь его товарища. Парня увезли в больницу с проникающим ранением, из-за которого у него возникли проблемы с вентиляцией легких. Виновника случившегося отправили в отдел полиции, допросили и отпустили.

По данным канала, о происшествии сообщили в СК Ленинградской области. Официальных данных о ЧП пока нет.

Ранее, в январе, 15-летнего школьника в Татарстане задержали по подозрению в подготовке нападения на его школу. СМИ писали, что подросток задумал преступление еще в 2022 году и с тех пор запасался оружием (в его доме нашли ножи, топор, балаклаву), учился изготавливать взрывчатку и читал о массовых убийствах. Следователи возбудили уголовное дело о подготовке к убийству двух и более лиц.