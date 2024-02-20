20 февраля 2024, 12:08

Появились кадры тушения пожара в Шатуре

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В Шатуре ликвидировали открытое горение. Кадры с места возгорания опубликовали в пресс-службе МЧС России.

«В Шатуре пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», - уточнили в ведомстве.

Судя по видео, пожарные находились в чердачном помещении. Все перекрытия там полностью выгорели.

Спустя время появилась информация о полной ликвидации возгорания. На месте ЧП работали 43 специалиста и 11 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар произошел утром во вторник, 20 февраля, в двухэтажном доме в Шатуре. Там загорелась кровля. Из-за возгорания из жилого дома пришлось эвакуировать людей. Огонь распространился на площади в 400 квадратных метров. Что послужило причиной возгорания на крыше двухэтажного дома - пока неизвестно. Обстоятельства пожара предстоит установить специалистам.

Пожары Видео Шатура
20 февраля 2024, 12:17
Суд заочно арестовал Гозмана по делу о фейках
РИА «Новости»
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Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана* на два месяца по делу о фейках. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Гозмана* обвинили по части 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации о публичном распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил России.

В августе общественного деятеля дважды арестовывали на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии. Претензии к Гозману* в инстанции объяснили постом 2013 года в «Живом журнале», а также публикацией в Facebook**.

На прошлой неделе следствие также попросило суд заочно арестовать экономиста Константина Сонина* по делу о распространении фейков о ВС России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

**Facebook - соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Уголовное дело Суд Иноагенты Москва
20 февраля 2024, 10:43
Демонстрировавший трюк школьник из Ленобласти случайно ударил ножом друга
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Восьмиклассник в городе Сосновый Бор в Ленинградской области случайно ударил друга складным ножом прямо на уроке, демонстрируя трюк. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Восьмиклассник в городе Сосновый Бор в Ленинградской области случайно ударил друга складным ножом прямо на уроке, демонстрируя трюк. Об этом сообщил Telegram-канал « Mash на Мойке ».

Четырнадцатилетний парень принес нож-брелок в школу и стал демонстрировать, как ловко с ним обращается. Острие вошло в грудь его товарища. Парня увезли в больницу с проникающим ранением, из-за которого у него возникли проблемы с вентиляцией легких. Виновника случившегося отправили в отдел полиции, допросили и отпустили.

По данным канала, о происшествии сообщили в СК Ленинградской области. Официальных данных о ЧП пока нет.

Ранее, в январе, 15-летнего школьника в Татарстане задержали по подозрению в подготовке нападения на его школу. СМИ писали, что подросток задумал преступление еще в 2022 году и с тех пор запасался оружием (в его доме нашли ножи, топор, балаклаву), учился изготавливать взрывчатку и читал о массовых убийствах. Следователи возбудили уголовное дело о подготовке к убийству двух и более лиц.

Школьники Поножовщины
20 февраля 2024, 10:11
Екатеринбургских школьников научили взламывать банковские карты родителей
piqsels
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Девятиклассникам одной из екатеринбургских школ задали необычное задание — учеников попросили взломать банковские карты родителей. Об этом сообщило издание E1.

Учащиеся применяли алгоритм Луна и находили контрольную цифру номера карты.

«Урок теории вероятностей в школе учит взламывать карты родителей. Вероятность, конечно, работает, но теперь становится страшно за сохранность данных», - рассказала мать одной из школьниц.

По ее словам, девятиклассникам учитель дал ссылку на электронный учебник, и в качестве домашнего задания попросил вычислить контрольную цифру на картах родственников.

«Сегодня по этому предмету сдавали контрольную», - добавила женщина.

Ранее руководитель отдела программ развития подростков Наталья Евсеева перечислила методы, с помощью которых школьники могут выполнять домашнее задание более эффективно. Она предложила делать уроки с таймером и поддерживать порядок на рабочем столе.

Девятиклассникам одной из екатеринбургских школ задали необычное задание - учеников попросили взломать банковские карты родителей. Об этом сообщило издание E1.

Школы Учителя Школьники Екатеринбург
20 февраля 2024, 08:51
Девушка на «ВАЗе» попала под тепловоз в Нижнем Тагиле
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Тридцатилетняя водитель «ВАЗ 2114» попала под тепловоз на железнодорожном переезде в Нижнем Тагиле. Пострадавшая получила перелом ребер, сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Авария произошла днем 19 февраля на улице Вагульской, 55а. По предварительным данным, местная жительница за рулем «ВАЗа» выехала на железнодорожный переезд на красный свет и проигнорировала звуковое оповещение. В результате ДТП молодая женщина попала в больницу. Машинист тепловоза не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Машинист рассказал, что ехал со станции Кирпичный на гору Высокую, когда на переезд внезапно выехала машина. Он попытался остановить тепловоз, но не вышло.

По данным ГИБДД, у автоледи восьмимесячный стаж вождения транспортного средства категории «В», к ответственности за нарушение правил дорожного движения ее не привлекали. В медучреждении ей предстоит освидетельствование на состояние опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место аварии, опросили очевидцев.

Жителям напомнили, что пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, или на красный свет грозит штрафом в размере до пяти тысяч рублей или лишением прав на срок до полугода по статье 12.10 КоАП РФ (нарушение правил движения через железнодорожные пути).

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