22 марта 2024, 23:53

Появились кадры тушения пожара в Crocus City Hall с вертолета

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Кадры тушения пожара в торговом центре Crocus City Hall с вертолета появились в распоряжении «360». На месте работают два пожарных спецборта.

Два вертолета МЧС России сбрасывают воду на горящее здание. В ведомстве сообщили, что к вылету готовится третий борт.

На кадрах видно, как машина сбрасывает тонны воды на кровлю Crocus City Hall.

Пожар распространился на весь фасад здания. Остекление выбило волной огня. Слышны взрывы при разрушении конструкций от огня.

Площадь пожара составляет 12,9 тысячи квадратных метров. Тушение продолжается.

Вертолеты Пожары Взрывы Россия Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:40
Дополнительные антитеррористические меры ввели в Москве и других регионах
РИА «Новости»
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В Москве и других регионах страны ввели дополнительные антитеррористические меры. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам.

«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера», - подчеркнул глава государства.

Главное сейчас - не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления, добавил Путин.

Российский лидер объявил общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall. Он выразил благодарность медикам, спасателям и пожарным за работу на месте кровавого и варварского террористического акта.

По последним данным, жертвами трагедии стали 115 человек. Омбудсмен Мария Львова-Белова сообщала, что в больницах остаются четверо детей , состояние двух из оценили как тяжелое.

Россия Владимир Путин Москва
23 марта 2024, 15:35
Путин поблагодарил медиков, спасателей и пожарных за работу на месте теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин во время обращения после теракта в Crocus City Hall выразил благодарность медикам, пожарным и спасателям, которые работали на месте ЧП. Он подчеркнул, что специалисты сделали все для сохранения человеческих жизней.

«Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что специалисты делали все для сохранения жизней, выводили людей из-под огня, из эпицентра пожара и дыма.

«За жизнь пострадавших сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых», - добавил Путин.

Он также обратил внимание на неравнодушие простых россиян, которые помогали врачам и сотрудникам спецслужб: оказывали первую помощь и отвозили людей в больницы.

Теракт в Crocus City Hall президент назвал кровавым и варварским. Его жертвами, по последним данным, стали 115 человек, пострадали более 100, в том числе дети. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова отмечала, что в больницах остаются четверо несовершеннолетних , состояние двух из них тяжелое.

Владимир Путин Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:28
Состояние двух пострадавших при теракте в Crocus City Hall детей назвали тяжелым
РИА «Новости»
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В больнице после теракта в Crocus City Hall в настоящий момент остались четыре ребенка. Состояние двух из них медики оценили как тяжелое, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире телеканала «Россия 24».

«В настоящее время, по предварительной информации, трое детей у нас погибших, пятеро пострадавших. Один уже дома, четверо в больнице, из них двое - в тяжелом состоянии», - пояснила она.

По словам Львовой-Беловой, речь идет о мальчике и девочке. Первый ребенок поступил с огнестрельным ранением, второй - с отравлением угарным газом.

Детский омбудсмен добавила, что информации о возможном нахождении несовершеннолетних под завалами концертного зала нет.

Львова-Белова запланировала на вечер или воскресенье, 24 марта, визит к тем детям, которые находятся в больницах после теракта. Она пообщается с родителями и врачами.

Она уточнила, что принимавших участие в соревнованиях в Crocus City Hall по танцевальному спорту во время произошедшего эвакуировали. Среди юных спортсменов никто не пострадал.

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали, по последним данным, 115 человек, в том числе трое детей. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Дети Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:26
Троих подозреваемых жителей Таджикистана назвали непричастными к теракту
РИА «Новости»
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Двое граждан Таджикистана, которых разыскивали как подозреваемых в теракте, с ноября 2023 года находятся на родине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

«Двадцать шестого ноября 2023 года приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан и находятся по месту жительства», - уточнили в министерстве.

Еще один мужчина из предполагаемой ориентировки - работает водителем такси в Самаре, передавал РБК. В момент теракта он находился в городе.

Перед выступлением группы «Пикник» 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал Crocus City Hall в Красногорске. Террористы расстреляли людей и устроили пожар. Погибли минимум 115 человек, еще свыше 100 человек пострадали.

Один из подозреваемых рассказал, что убивал людей за деньги.

С ним через мессенджер связались неизвестные, которые предложили полмиллиона рублей за кровавую расправу над невинными людьми. Сам мужчина приехал в Россию из Турции в начале марта.

Турция Пожары Россия Мужчины Деньги Таджикистан Стрельба в Crocus City Hall

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