Появились кадры тушения пожара в Crocus City Hall с вертолета

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Два вертолета МЧС России сбрасывают воду на горящее здание. В ведомстве сообщили, что к вылету готовится третий борт.

На кадрах видно, как машина сбрасывает тонны воды на кровлю Crocus City Hall.

Пожар распространился на весь фасад здания. Остекление выбило волной огня. Слышны взрывы при разрушении конструкций от огня.

Площадь пожара составляет 12,9 тысячи квадратных метров. Тушение продолжается.