01 августа 2024, 14:22

Появились кадры спасения ребенка из-под завалов в Нижнем Тагиле

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Спасатели МЧС извлекли ребенка из-под завалов рухнувшего подъезда дома в Нижнем Тагиле. Пресс-служба ведомства показала кадры работы специалистов на месте ЧП.

Спасатели МЧС извлекли ребенка из-под завалов рухнувшего подъезда дома в Нижнем Тагиле.

Пресс-служба ведомства показала кадры работы специалистов на месте ЧП.

На опубликованном видео можно увидеть, как спасатель на руках вынес ребенка из-под обломков, после чего его оперативно приняли медики и повезли в больницу. В каком состоянии находится пострадавший, пока неизвестно.

Два подъезда пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле обрушились ранее в четверг, 1 августа. Предварительной причиной происшествия стал взрыв газового баллона, который разрушил перекрытия.

Очевидцы рассказывали 360.ru, что в течение последних нескольких месяцев запах газа ощущался по всему дому , хотя проверки проходили достаточно часто.

По последним данным, в результате ЧП пострадали десять человек, среди них пятеро - дети. В некоторых источниках появлялись сведения о погибшем , но пока официально это не подтвердили.

Дети МЧС РФ
01 августа 2024, 15:39
Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле могут быть 16 человек
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На месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы частично обрушившейся пятиэтажки. По данным источника РИА «Новости», под обломками могут находиться 16 человек.

На месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы частично обрушившейся пятиэтажки. По данным источника РИА «Новости» , под обломками могут находиться 16 человек.

По последней информации МЧС, в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек. Шестеро из них - дети.

В поисково-спасательных работах задействовали более 450 специалистов и 75 единиц техники. СК уже возбудил уголовное дело.

Известно, что обрушение двух подъездов в доме могло произойти из-за взрыва газа. Местные жители в беседе с 360.ru ранее отмечали, что чувствовали его характерный сильный запах, хотя проверки газового оборудования в доме проводили достаточно часто. Один из очевидцев не исключил, что утечка могла произойти в квартире, куда газовики не могли попасть, потому что жилье пустовало.

Для жильцов дома сейчас развернули два пункта временного размещения в гостиницах.

Газ МЧС РФ Взрывы
01 августа 2024, 15:16
Режим ЧС ввели в Дзержинском районе Нижнего Тагила после обрушения
РИА «Новости»
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила ввели режим чрезвычайной ситуации после обрушения подъездов жилого дома из-за взрыва. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Владислав Пинаев.

«На территории Дзержинского района с 12:30 введен режим чрезвычайной ситуации», - написал мэр.

Пинаев уточнил, что временный пункт размещения экстренные службы организовали в гостинице «Спортивная-1». Также еще один есть в резерве в «Спортивной-2».

Утром в четверг произошло обрушение в многоэтажном жилом доме Нижнего Тагила. По предварительной информации, причиной стала детонация газовоздушной смеси. Взрыв разрушил 15 квартир.

Следственный комитет России по факту происшествия завел уголовное дело. Председатель ведомства Александр Бастрыкин направил в город специалистов центрального аппарата СК для помощи в расследовании.

В результате ЧП пострадали пятеро детей и шестеро взрослых. В ходе разбора завалов спасатели достали выжившего ребенка.

Обрушения МЧС РФ
01 августа 2024, 14:50
Труп обнаружили в шахте лифта на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Погибшего по неизвестной пока причине человека обнаружили в шахте лифта на юго-востоке Москвы. О ЧП 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его информации, страшную находку сделали в доме 16 по улице Рождественской в районе Некрасовка. Местные жители обратили внимание на резкий трупный запах, после чего увидели тело в шахте лифта, пояснил собеседник 360.ru.

На место прибыли экстренные службы, дополнительная информация уточняется.

Ранее труп с порезанной головой нашли после пожара в квартире в Санкт-Петербурге.

Москва
01 августа 2024, 14:47
Минздрав рассказал о состоянии госпитализированных после ЧП с пятиэтажкой в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
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После обрушения двух подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле в больницы доставили четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что всего пострадали восемь человек. С места ЧП бригады скорой медицинской помощи привезли двух пациентов в возрасте 11 лет в стационар Детской городской больницы Нижнего Тагила. Подростки пребывают в состоянии средней тяжести.

Также медики городской больницы № 11 оказывают помощь двум взрослым пациентам - мужчине с травмами скелета и живота, а также женщине с травматическим шоком. Состояние обоих оценивают как тяжелое.

В горбольнице Нижнего Тагила временно прекратили плановую медицинскую помощь, медучреждение перевели на чрезвычайный режим работы.

Здесь работает психолог МЧС. Организована зона ожидания для родственников пострадавших. На месте координацией деятельности медицинских служб занимается первый заместитель главы областного Минздрава Сергей Турков.

Ранее появились кадры спасения девочки из-под обломков у пятиэтажки.

Больницы Обрушения Газ МЧС РФ

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