Появились кадры спасения ребенка из-под завалов в Нижнем Тагиле

Спасатели МЧС извлекли ребенка из-под завалов рухнувшего подъезда дома в Нижнем Тагиле.

Пресс-служба ведомства показала кадры работы специалистов на месте ЧП.

На опубликованном видео можно увидеть, как спасатель на руках вынес ребенка из-под обломков, после чего его оперативно приняли медики и повезли в больницу. В каком состоянии находится пострадавший, пока неизвестно.

Два подъезда пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле обрушились ранее в четверг, 1 августа. Предварительной причиной происшествия стал взрыв газового баллона, который разрушил перекрытия.

Очевидцы рассказывали 360.ru, что в течение последних нескольких месяцев запах газа ощущался по всему дому , хотя проверки проходили достаточно часто.

По последним данным, в результате ЧП пострадали десять человек, среди них пятеро - дети. В некоторых источниках появлялись сведения о погибшем , но пока официально это не подтвердили.