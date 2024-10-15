Появились кадры спасения мужчины, 67 дней дрейфовавшего в Охотском море

Михаил Пичугин находился в лодке катамаранного типа «Байкат 470» в спасательном жилете. Его нашли рыбаки на судне под названием «Ангел» вечером 14 октября.

Он отправился в открытое море вместе с братом и 15-летним племянником в начале августа. Путешественники планировали доплыть от побережья Хабаровского края до Сахалина, но в назначенное время не прибыли. Их судно искали около месяца, но не нашли. Подросток и его отец погибли, Михаил выжил. За 67 дней, которые он провел в море, похудел на 50 килограммов. Мужчину отправили в больницу.

Как сообщил Telegram-канал Shot , погибший подросток мечтал вживую увидеть китов. Путешественники успели посетить Шантарские острова, но на обратном пути лодка сбилась с курса. По предварительным данным, из-за шторма судно потеряло управление. По факту ЧП возбудили уголовное дело