Появились кадры спасения людей из-под завалов в Новотроицке
В Новотроицке спасли всех оказавшихся под завалами обрушившейся насосной башни. Кадры операции опубликовала пресс-служба МЧС.
Судя по видео, людей доставали с помощью лестницы и тросов. Некоторых сразу переложили на носилки и передали медикам.
«В Новотроицке спасательная операция завершена», - резюмировали в ведомстве.
Всего из-под завалов спасли шесть человек. Их всех отправили на осмотр к врачам. Операцию проводили через технические колодцы. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники.
Как сообщали местные власти, погибли два человека. О смерти одного стало известно почти сразу. Второй скончался в больнице.
Насосная станция обрушилась днем 25 января. Предварительной причиной ЧП назвали взрыв газового баллона подрядчиков, которые проводили ремонтные работы на объекте. В Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации. Глава города Денис Меньшиков сообщил, что из-за обрушения станции местные жители не останутся без водоснабжения.