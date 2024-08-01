Появились кадры спасения еще одной женщины из-под завалов в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле спасатели вытащили еще одну женщину из-под завалов дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Сотрудники МЧС России в Нижнем Тагиле из-под завалов спасли еще одну женщину. Работы продолжаются», - уточнило ведомство.
До этого спасатели вытащили девочку из-под завалов.
В Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного дома из-за взрыва газовоздушной смеси, но обошлось без пожара. В результате ЧП пострадали 12 человек , в числе которых шесть детей. По предварительной информации, погибли две женщины. У одной из погибших остался маленький сын.
Ранее появилась информация, что под завалами обрушившейся пятиэтажки могут находиться 16 человек.
Также местная жительница рассказала о моменте обрушения подъезда пятиэтажки.
СК уже возбудил уголовное дело по факту обрушения. На месте происшествия работают опытные криминалисты, занимающиеся изъятием вещественных доказательств, проведением бесед со свидетелями и назначением экспертиз.