Появились кадры спасения еще одной женщины из-под завалов в Нижнем Тагиле

«Сотрудники МЧС России в Нижнем Тагиле из-под завалов спасли еще одну женщину. Работы продолжаются», - уточнило ведомство.

До этого спасатели вытащили девочку из-под завалов.

В Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного дома из-за взрыва газовоздушной смеси, но обошлось без пожара. В результате ЧП пострадали 12 человек , в числе которых шесть детей. По предварительной информации, погибли две женщины. У одной из погибших остался маленький сын.

Ранее появилась информация, что под завалами обрушившейся пятиэтажки могут находиться 16 человек.

Также местная жительница рассказала о моменте обрушения подъезда пятиэтажки.

СК уже возбудил уголовное дело по факту обрушения. На месте происшествия работают опытные криминалисты, занимающиеся изъятием вещественных доказательств, проведением бесед со свидетелями и назначением экспертиз.