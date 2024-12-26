Появились кадры смертельного ДТП в Лефортовском тоннеле
Два легковых автомобиля столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК). Авария произошла в Лефортовском тоннеле. Как сообщил источник 360.ru, в аварии погиб человек.
Позднее информацию подтвердила в своем Telegram-канале пресс-служба московской прокуратуры. Также ведомство разместило несколько снимков с места ДТП. Судя по опубликованным кадрам с места событий, столкновение получилось жестким. Багажник Lexus вмяло практически в салон.
Водитель Lexus погиб на месте. Предварительно, он остановился в тоннеле, чтобы выставить знак, после чего в его автомобиль на большой скорости влетел Volvo.
Медики уже осмотрели водителя и двух пассажиров Volvo. От госпитализации они отказались.
Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле затруднено. На месте работают оперативные службы.
Ранее женщина пострадала в крупном ДТП с автобусом и грузовиком на юге Москвы. Пассажирку автобуса госпитализировали.