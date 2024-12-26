26 декабря 2024, 22:25

Появились кадры смертельного ДТП в Лефортовском тоннеле

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Два легковых автомобиля столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК). Авария произошла в Лефортовском тоннеле. Как сообщил источник 360.ru, в аварии погиб человек.

Позднее информацию подтвердила в своем Telegram-канале пресс-служба московской прокуратуры. Также ведомство разместило несколько снимков с места ДТП. Судя по опубликованным кадрам с места событий, столкновение получилось жестким. Багажник Lexus вмяло практически в салон.

Водитель Lexus погиб на месте. Предварительно, он остановился в тоннеле, чтобы выставить знак, после чего в его автомобиль на большой скорости влетел Volvo.

Медики уже осмотрели водителя и двух пассажиров Volvo. От госпитализации они отказались.

Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле затруднено. На месте работают оперативные службы.

Ранее женщина пострадала в крупном ДТП с автобусом и грузовиком на юге Москвы. Пассажирку автобуса госпитализировали.

ДТП Водители Дептранс Москвы Москва
26 декабря 2024, 22:47
Автобус с пассажирами врезался в мачту освещения в Москве
Unsplash
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Пассажирский автобус врезался в осветительный столб в российской столице. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в Гагаринском районе Юго-западного административного округа на улице Вавилова. По информации источника, пострадали как минимум три человека.

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Столичные власти не комментировали происшествие.

Ранее в Лефортовском тоннеле в Москве также произошло ДТП.

Погиб водитель, который вышел из авто, чтобы выставить знак аварийной остановки.

ДТП Автобусы Москва
26 декабря 2024, 22:05
ДТП с участием трактора произошло в Троицке в Новой Москве
Pixabay
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Вороново в Троицком автономном округе в Москве. Подробности сообщил источник 360.ru.

На трассе в Новой Москве столкнулись трактор, рейсовый автобус и автомобиль такси. В результате аварии легковой автомобиль Opel по касательной задел автобус, следовавший в Прокшино. В общественном транспорте находились около 150 человек, никто не пострадал, отметил собеседник 360.ru.

Водителя такси зажало в салоне. Прибывшие по вызову спасатели отключили АКБ и при помощи гидравлического инструмента деблокировали застрявшего мужчину. На месте работала бригада скорой помощи.

Из-за аварии полиция перекрыла движение в сторону села Вороново, сообщил источник.

В ДТП на юге Москвы в результате аварии пострадала 48-летняя женщина. Рейсовый автобус и грузовик столкнулись у дома № 32 на Липецкой улице.

ДТП Такси Автобусы Водители Эвакуации
26 декабря 2024, 19:47
Четверо выживших в авиакатастрофе россиян при эвакуации находились на ИВЛ
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил журналистам, что четверо россиян, пострадавших в катастрофе самолета Embraer 190 в Актау, находились на искусственной вентиляции легких. Его процитировало РИА «Новости».

«Состояние при транспортировке оставалось стабильным», - добавил он.

Девятерых выживших россиян перевезли из Казахстана в Москву на Ил-76 МЧС утром. Их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф. Состояние троих пострадавших оценивали как крайне тяжелое.

Всего на борту самолета, упавшего накануне, находились 16 граждан России. Большинство пассажиров и весь экипаж были азербайджанцами. Погибли 38 человек из 67 находившихся на борту.

Одного из выживших в аэропорту Грозного ждал родной дядя. Мужчина узнал племянника на кадрах с места крушения, молодой человек не получил серьезных травм.

Казахстан Здравоохранение Авиакатастрофы Самолеты Россия Крушение самолета в Актау
26 декабря 2024, 19:31
Женщина пострадала в ДТП с автобусом и грузовиком на юге Москвы
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Рейсовый автобус и грузовик столкнулись у дома № 32 на Липецкой улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пострадала 48-летняя пассажирка автобуса. С черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу.

По словам очевидцев, в общественном транспорте находились 10 человек. Разлива топлива нет. К месту происшествия выехали спецслужбы. Автобус следовал в Новое Домодедово.

Ранее пять легковушек столкнулись на Норильской улице в Москве. Один человек пострадал. Движение на трассе перекрыли в обе стороны.

Грузовики ДТП Автобусы Москва

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