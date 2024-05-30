30 мая 2024, 07:53

Появились кадры с вертолетами МЧС на пожаре в Москве

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Вертолеты МЧС выполнили 31 сброс воды, чтобы потушить пожар, разгоревшийся на востоке столицы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Второй вертолет подняли примерно в 06:29, на этот момент площадь возгорания увеличилась до трех тысяч «квадратов». Площадь всего здания при этом составляет 4400 квадратных метров, указал источник.

Для тушения спасатели задействуют два вертолета Ка-32. Сейчас площадь возгорания увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, в распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

По данным пресс-службы МЧС, московский авиацентр готовит к отправке третий вертолет. Ликвидация пожара осложнилась высокой пожарной нагрузкой здания, в котором находятся емкости с горючими жидкостями.

Столичная прокуратура заявила, что установит все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе добавили, что горит разноуровневое производственно-складское здание на улице Полимерная.

Из-за ЧП движение по Мартеновской улице перекрыли в обе стороны. В московском Дептрансе посоветовали водителям заранее выбирать пути обхода.

Вертолеты Спасатели Пожары Москва
30 мая 2024, 08:00
Огнеборцы локализовали крупный пожар на складе в Москве
Пресс-служба МЧС
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Спасатели локализовали крупный пожар, который разгорелся на разноуровневом складе на востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

К тушению пожара привлекли авиацию - два вертолета Ка-32, которые выполнили как минимум 31 сброс воды. Площадь возгорания увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, столичный авиацентр планирует отправить на ЧП третий вертолет.

Спасатели Пожары МЧС РФ Москва
30 мая 2024, 07:54
Охваченные огнем окна склада на востоке Москвы сняли на видео
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Правоохранители инициировали процессуальную проверку по факту пожара на улице Мартеновской. Прокуратура Москвы показала кадры с места возгорания.

«Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки», - заявила пресс-служба.

Надзорное ведомство показало вид на пожар со стороны улицы Мартеновской. Открытый огонь полыхал за окнами, из кирпичного здания шел густой черный дым. Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.

Пожар в производственно-складском здании произошел утром 30 мая. К 07:38 огонь локализовали. Источник 360.ru сообщил, что произошло обрушение перекрытий и кровли на первом, втором и третьем этажах площадью 1500 квадратных метров. Очевидцы показали столб дыма , который поднимался с места происшествия.

Правоохранители инициировали процессуальную проверку по факту пожара на улице Мартеновской.

Прокуратура Москвы показала кадры с места возгорания.

Пожары Прокуратура РФ Москва
30 мая 2024, 06:58
Столб дыма над Москвой. Очевидцы показали крупный пожар на складе
Телеканал «360»
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Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 4000 квадратных метров. Столб дыма виден даже на большом расстоянии. Очевидцы показали 360.ru кадры с места возгорания.

Пожар в Новогиреево произошел утром 30 мая. К прибытию пожарных огонь охватил 2000 квадратных метров , но вскоре площадь пожара увеличилась вдвое.

По информации источника, размер здания 80 на 55 метров, общая площадь - 4400 квадратных метров. Склад поделен на два отсека, в одном из них распространился огонь. Послышались хлопки.

В небо подняли два вертолета Московского авиационного центра - Ка-32 и Ми-26. Информация о пострадавших не поступала. Работу спасателей сняли на видео.

Движение по улице Мартеновской ограничили в обе стороны. Госавтоинспекция Москвы сообщила о закрытии участка между улицами Полимерной и Перовской.

Пожары Видео Москва
30 мая 2024, 06:45
Второй вертолет подняли на тушение пожара на складе в Москве
Пресс-служба МЧС
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Огонь на складе в Москве продолжил распространяться. К тушению привлекли второй вертолет. В небо подняли Ми-26, сообщил источник 360.ru.

Здание, по словам источника, поделено на два отсека. В одном из них произошло обрушение, огонь охватил с первого по третий этажи.

Площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров.

Движение по улице Мартеновской перекрыли в обе стороны. Экипажи ДПС обеспечили проезд спецтехники к месту возгорания.

Пожар произошел утром 30 мая. Загорелось производственно-складское помещение на улице Мартеновской, 38. Источник сообщил, что на тушение подняли Ми-26 - тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Ранее на пожаре уже работал Ка-32 Московского авиационного центра.

По информации МЧС России, за 15 вылетов Ка-32 сбросил 75 тонн воды. В работе на месте происшествия задействовали 120 человек и 40 единиц техники.


Вертолеты Пожары МЧС РФ Москва

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