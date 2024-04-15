15 апреля 2024, 08:39

Появились кадры с последствиями аварии на МКАД

Телеканал «360»
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Иномарка Nissan на скорости врезалась в автомобиль ВАЗ на 58 километре МКАД. Об этом сообщил источник «360».

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Обе машины получили серьезные повреждения - от одного из автомобилей остался практически один каркас. На кадрах видно, что дорога усыпана автомобильными частями.

Ранее авария произошла на Магнитогорской улице в Москве. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадали два человека. По словам очевидцев, рядом с местом аварии видели вертолет.

Ранее сразу несколько машин столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Гагаринском тоннеле в Москве. Из-за массового ДТП возникли трудности с дорожным движением. Представители дептранса рекомендовали водителям объезжать место аварии, чтобы избежать пробок.

ДТП Машины
15 апреля 2024, 06:54
Локализовали крупный пожар в складском здании на юге Москвы
РИА «Новости»
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В Юго-Восточном административном округе Москвы загорелось складское помещение, которое находилось на реконструкции. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. К утру возгорание локализовали, сообщил источник «360».

Пожар произошел на Рязанском проспекте 15 апреля около 03:30. Сначала с места происшествия сообщали о возгорании строительного мусора, затем стало известно об огне в реконструируемой металлической пристройке к складу размером 20 на 20 метров. Существовала угроза обрушения и высокая пожарная нагрузка.

Площадь возгорания увеличилась с 60 до 100 квадратных метров. Огонь локализовали в 05:17.

На улице Леваневского в Якутске загорелся склад мебельного магазина. Огонь охватил кровлю одноэтажного здания на площади 500 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожары Москва
15 апреля 2024, 05:59
Тела погибших нерп выбросило на побережье Финского залива
РИА «Новости»
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Петербуржцы все чаще стали замечать мертвых нерп на берегах Финского залива. Основательница Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская объяснила 78.ru, с чем это связано.

Петербуржцы все чаще стали замечать мертвых нерп на берегах Финского залива. Основательница Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская объяснила 78.ru , с чем это связано.

По ее словам, подобная ситуация происходит каждый год. После таяния льда на берег начинает выбрасывать нерп, погибших еще зимой. Кроме того, в городе на днях прошел сильный шторм, поспособствовавший этому. При этом «свежих» тел не выбрасывало. Вторая причина - постановка сетей.

«Это совпадает с районами постановки сетей. Каждый год мы просим обратить на это внимание, но, к сожалению, внимание так никто и не обращает, вскрытия животных не производятся, причины гибели не устанавливаются», - подчеркнула Андриевская.

Ранее в Ленобласти полицейский спас истощенного детеныша тюленя , на которого наткнулся во время прогулки по берегу Финского залива. Кроме того, накануне в центр для оказания помощи ластоногим привезли детеныша нерпы, которого успели сильно поклевать птицы.

Санкт-Петербург Животные
15 апреля 2024, 05:02
В Перми нашли мертвым мужчину, пропавшего на Новый год
РИА «Новости»
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В Перми нашли мертвым 44-летнего местного жителя, который пропал в Новый год. Об этом сообщил поисковый отряд «Прикамье Поиск» в своей группе «ВКонтакте».

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты», - написали волонтеры.

Мужчина пропал 31 декабря 2023 года в микрорайоне Левшино. Он пошел домой от друзей и исчез. По информации газеты «КП-Пермь» , погибший замерз насмерть.

В январе в Перми пропал участник специальной военной операции , вернувшийся из зоны боевых действий. Военнослужащий был в гостях у знакомых, после чего отправился домой, но исчез по дороге. По словам знакомого мужчины, он работал технологом на заводе и не стал бы уезжать, предварительно не уволившись.

В феврале в Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего после драки у клуба 20-летнего военного. Тело молодого человека вытащили водолазы из реки Исети.

Пермь Военные Мужчины Новый год
15 апреля 2024, 04:31
Мужчина устроил стрельбу в пункте выдачи маркетплейса в Петербурге
РИА «Новости»
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Конфликт со стрельбой произошел в одном из пунктов выдачи товаров в Санкт-Петербурге. Посетитель начал стрелять в работника маркетплейса. Нападавшего задержали. Об этом сообщила полиция города в своем Telegram-канале.

Конфликт произошел в пункте выдачи на Заневском проспекте. Один из посетителей зашел в помещение с собакой. Сотрудники маркетплейса сделали ему замечание и попросили вывести пса на улицу. Посетитель с требованием не согласился.

«Конфликт с сотрудником выкатился на улицу, в результате подозреваемый несколько раз выстрелил в его сторону из аэрозольного пистолета, после чего ушел с места происшествия», - сообщили в полиции.

В результате никто не пострадал.

В пятницу, 12 апреля, бывший помощник депутата Заксобрания Ленобласти Дмитрий Сенин устроил дебош со стрельбой в петербургском ресторане «Мясо и хлеб». Мужчина с порога начал угрожать посетителем и сотрудникам заведения травматическим пистолетом. Дебошир оттаскал за шею и волосы одну из официанток и ранил посетителя, который попытался вступиться за девушку. Полицейские скрутили и обезоружили буйного посетителя. На него завели уголовное дело о хулиганстве.

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