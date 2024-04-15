Появились кадры с последствиями аварии на МКАД

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Обе машины получили серьезные повреждения - от одного из автомобилей остался практически один каркас. На кадрах видно, что дорога усыпана автомобильными частями.

Ранее авария произошла на Магнитогорской улице в Москве. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадали два человека. По словам очевидцев, рядом с местом аварии видели вертолет.

Ранее сразу несколько машин столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Гагаринском тоннеле в Москве. Из-за массового ДТП возникли трудности с дорожным движением. Представители дептранса рекомендовали водителям объезжать место аварии, чтобы избежать пробок.