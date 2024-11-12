Появились кадры с погоней росгвардейцев за подмосковными школьниками-угонщиками

На кадрах видно, как под окнами многоэтажек подростки пытались на машине оторваться от преследующих их правоохранителей. Автомобиль остановился только после того, как ему заблокировали дорогу. После этого несовершеннолетних угонщиков задержали росгвардейцы. Местные жители собрались вокруг автомобиля, чтобы не дать нарушителям сбежать.

Видновская городская прокуратура начала проводить проверку. По ее данным, один из 14-летних подростков получил доступ к автомобилю с помощью аккаунта своего отца.

Очевидица событий рассказала 360.ru, что в спальном районе долгое время раздавались полицейские сирены.

«Видела, что они по дворам гонялись. <…> Потом они, получается, по дворам выехали в сторону, где их как раз поймали», - отметила она.

По ее словам, погоня продолжалась примерно минуты четыре. Подростки-угонщики живут в этом районе и учатся в местной школе, сообщила она.

Ранее двое подростков 13 и 14 лет в Красноярском крае угнали отцовскую машину. Автомобиль съехал в кювет, оба школьника погибли. В салоне находились еще двое пассажиров - они попали в больницу в тяжелом состоянии.