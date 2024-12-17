Появились кадры с места взрыва в Москве, где погибли два человека

На них видно, что из-за ЧП разбились стекла, около входа в здание образовалась дыра в земле.

Как сообщили 360.ru в экстренных службах, происшествие случилось на первом этаже многоэтажного дома. По неуточненной информации, одним из погибших был высокопоставленный военный, а второй - его помощник.

Происшествие случилось из-за детонации взрывного устройства. По предварительным данным, взрывчатку заложили у выхода из подъезда. Официальной информации по этому поводу пока нет. Как отметил Telegram-канал Shot, взрывное устройство на Рязанском проспекте могли активировать дистанционно.