Появились кадры с места взрыва газа в ингушской мечети
Взрыв газа произошел в мечете в Назрани ночью 24 сентября. В распоряжении «360» появились кадры с места ЧП.
На видео зафиксировано пострадавшее помещение подвала. На кадрах видны поврежденные стены и лежащие на полу обломки конструкций стен и потолка. Городская прокуратура организовала проверку по информации о взрыве газа в мечети.
«На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор города Назрани Ибрагим Чербижев», - говорится в заявлении ведомства.
Прокуратура установит все обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности и об обеспечении безопасного использования газового оборудования.
При наличии оснований ведомство примет исчерпывающие меры реагирования. Результаты проверки взяты на контроль прокурора республики.
По данным МЧС России, сообщение о взрыве газа в мечети поступило в 02:49. К месту происшествия отправились пожарные службы. В результате ЧП никто не пострадал.