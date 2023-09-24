Появились кадры с места взрыва газа в ингушской мечети

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На видео зафиксировано пострадавшее помещение подвала. На кадрах видны поврежденные стены и лежащие на полу обломки конструкций стен и потолка. Городская прокуратура организовала проверку по информации о взрыве газа в мечети.

«На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор города Назрани Ибрагим Чербижев», - говорится в заявлении ведомства.

Прокуратура установит все обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности и об обеспечении безопасного использования газового оборудования.

При наличии оснований ведомство примет исчерпывающие меры реагирования. Результаты проверки взяты на контроль прокурора республики.

По данным МЧС России, сообщение о взрыве газа в мечети поступило в 02:49. К месту происшествия отправились пожарные службы. В результате ЧП никто не пострадал.