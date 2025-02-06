06 февраля 2025, 18:21

Появились кадры с места в Подмосковье, где нашли выползшего на трассу младенца

Читайте нас в: Google Новости

Девочка-младенец выползла на автомобильную дорогу в районе подмосковной деревни Становое. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что машины ездят по трассе достаточно редко.

Ребенка обнаружили на Старо-Рязанском шоссе - один из автомобилистов заметил плачущую у дороги девочку без верхней одежды. Мужчина остановился и забрал младенца к себе в автомобиль, чтобы ребенок согрелся.

Полиция выяснила, что 11-месячную девочку без присмотра оставила ее 65-летняя бабушка. Пенсионерка вышла с ребенком погулять и потеряла его. Женщину отправили на лечение в психиатрическую больницу.

СК возбудил уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сейчас девочка находится дома, ее мать рассказала 360.ru, что педиатры осмотрели ребенка.

Дети Водители
06 февраля 2025, 18:22
Журналистов попросили не беспокоить жильцов дома, где могли убить экс-мэра Самары
360.ru
Читайте нас в: Google Новости
Табличку с просьбой в адрес СМИ повесили на подъезде дома в Самаре, где могли убить экс-мэра Виктора Тархова и его жену. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

Сейчас в здании проходят следственные действия. На подъезде дома повесили табличку с просьбой к журналистам не беспокоить местных жителей.

Следователи обнародовали кадры из квартиры предполагаемой убийцы - внучки Тархова. Во время обысков сотрудники СК изъяли паспорта и телефоны жертв. Также специалистам удалось выяснить, где подозреваемая приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости для совершения преступления.

О гибели бывшего чиновника и его жены стало известно накануне, хотя они скончались около месяца назад. Тела покойных расчленили и законсервировали. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Суд Преступления Чиновники Квартиры Убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова
06 февраля 2025, 18:03
Аэродром Мячково предлагал полетать вокруг Москвы на Р-2002 Sierra
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Аэродром Мячково за плату предоставлял возможность совершить полеты по различным маршрутам на легкомоторнике Р-2002 Sierra, который 6 февраля разбился в Раменском районе. Об этом сообщил сайт воздушной гавани.

Всего аэродром опубликовал восемь маршрутов. Заказчик мог с высоты полета посмотреть на «живописный вид берегов Москвы-реки» и пролететь по МКАД без пробок.

«Возможны маршруты по желанию заказчика! Стоимость - 300 рублей за минуту», - отметили на сайте.

Самолет Р-2002 Sierra рухнул неподалеку от аэродрома Мячково. На борту воздушного судна находились два человека , они оба погибли. По информации 360.ru, жертвами ЧП стали командир самолета Артем И. и инструктор Виталий К. Борт направлялся из Мячкова в Воскресенск.

В летной школе ART уточнили, что у управляющего воздушным судном инструктора был налет две тысячи часов. Мужчина был майором запаса, летчиком первого класса и настоящим профессионалом.

Самолеты Раменское
06 февраля 2025, 17:44
Сотрудники МЧС прибыли к месту крушения легкомоторного самолета в Раменском
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту крушения легкомоторного самолета в районе аэродрома Мячково и ведут работу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

На месте катастрофы работают 26 специалистов и восемь единиц техники.

Самолет Р-2002 Sierra разбился возле Раменского днем 6 февраля. При падении он разлетелся на куски и загорелся. По предварительным данным, погибли два человека.

Западное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета проводит процессуальную проверку.

Обстоятельства крушения выясняет и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. На место выехал заместитель прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

Авиакатастрофы Самолеты Раменское
06 февраля 2025, 15:43
«Еще один день снегоборьбы». Ветер в аэропорту Николаевска-на-Амуре достиг 34 м/с
Читайте нас в: Google Новости
Ветер в аэропорту Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае достиг 34 метров в секунду, в то время синоптики прогнозировали порывы до 21 метра. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

«Раннее утро „одарило“ сотрудников местного аэропорта метелью со шквалистым ветром - порывы достигали 34 метров в секунду», - отметили в компании.

Перевозчик опубликовал кадры с метелью. Сотрудники воздушной гавани в течение дня занимались расчисткой перрона и стоянки для самолетов, но снег продолжил идти.

«Завтра предстоит ещё один день снегоборьбы», - добавили в пресс-службе.

По ее данным, из-за снежного циклона сбился привычный ритм полетов. «Хабаровские авиалинии» выразили надежду, что стандартный график выполнения рейсов удастся восстановить к 8 февраля.

Ранее из-за снежного заноса на Сахалине застрял поезд с пассажирами. В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели отменили несколько рейсов.

Самолеты Дальний Восток Снегопад

Новости по теме