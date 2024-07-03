Появились кадры с места стрельбы в Люблине

ЧП произошло на Тихорецком бульваре, где находится центр оптово-розничной торговли «Москва». По предварительным данным, выстрел был сделан из травматического пистолета. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре. Стрельба началась во время драки с участием мигрантов. Источник 360.ru уточнил, что конфликт произошел из-за разногласий между прохожими и водителем такси.

В Одинцовском округе Московской области драка переросла в стрельбу. Несколько мужчин стали палить по окнам из оружия. Никто не пострадал.