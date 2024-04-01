Появились кадры с места столкновения поезда и автобуса под Ярославлем

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Смертельное ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области случилось из-за пьяного диспетчера на переезде. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», - написал глава региона.

ДТП произошло на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Автобус с пассажирами выехал на переезд и остановился. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.

По уточненным данным, в аварии погибли семь человек. Машинист поезда среди пострадавших.