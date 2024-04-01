Появились кадры с места столкновения поезда и автобуса под Ярославлем
Место столкновения поезда с автобусом в Ярославской области сняли на видео. Кадры появились в распоряжении «360».
На ролике видна работа сотрудников Ространснадзора, прокуратуры и спасателей МЧС. Также к месту ДТП прибыла спецтехника для поднятия автобуса.
Ярославский транспортный прокурор Павел Пучков сообщил, что ведомство организовало проверку по факту столкновения поезда и маршрутки.
«По предварительным данным, автобус заехал на железнодорожный переезд, по техническим причинам не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось», - рассказал прокурор.
Специалисты выяснят все обстоятельства случившегося и при необходимости примут меры. Ситуация находится на личном контроле северо-западного транспортного прокурора.
По последним данным МЧС, жертвами ДТП в Ярославской области стали семь человек. Машинист поезда получил ранения.