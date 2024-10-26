Появились кадры с места пожара в автосервисе на северо-западе Москвы
Пожар в автосервисе во 2-м Силикатном проезде в Москве ликвидировали. Сотрудники МЧС спасли трех человек. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 360.ru.
«Автосервис загорелся на первом этаже. На вышележащих этажах расположены офисы, оттуда эвакуировали всех людей», - отметил источник.
По его словам, в автосервисе загорелись три автомобиля. При пожаре пострадали три человека, их передали медикам. Ранее сообщалось, что из горящего здания спасли двух женщин , они не могли выбраться из помещения самостоятельно.
По данным МЧС , пожарные спасли трех человек из горящих в смежных с автосервисом помещениях. Пожар оперативно ликвидировали в 18:08 на 20 квадратных метрах. Причины возгорания устанавливаются.