Появились кадры с места обрушения строительной люльки в Москве

Под Можайском иномарка на скорости 280 километров в час протаранила остановку. Авария унесла жизнь подростка, а второго ребенка сделала калекой. Родные винят дорожные службы — лихачей не сдерживает ничего, кроме знака ограничения скорости. У дороги возле деревни нет ни камер, ни лежачих полицейских, ни постов ДПС. Подробности выяснил 360.ru.

По словам женщины, виновник не связывался с родственниками своих жертв и не пытался принести извинения. Единственными, кто предложил свою помощь, были специалисты психологической службы.

ДТП под Можайском Днем 8 июня на автодороге у деревни Киселево Можайского округа 27-летний водитель Maserati не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. Хотя на этом участке движение ограничено до 40 километров в час, спорткар превысил скорость в пять раз.

В момент аварии на остановке находились трое детей. Один из них успел отпрыгнуть в сторону и не пострадал, 13-летний подросток погиб на месте. Девятилетний мальчик в тяжелом состоянии попал в реанимацию, ему провели частичную ампутацию ноги.

Удар при столкновении Maserati и остановочного комплекса был такой силы, что металлическая конструкция последнего буквально согнулась пополам. Машина же отлетела на несколько десятков метров в поле, несколько раз перевернувшись. Спорткару смяло крышу, вырвало части кузова и колеса.

Камер и постов нет Бабушка чудом спасшегося мальчика рассказала 360.ru, что ходила с дочерью за фермерским молоком. Как раз в это время мимо женщин на огромной скорости в сторону деревни Мокрое промчался желтый Maserati без номеров.

Что известно о водителе Maserati Мужчина, находившийся за рулем Maserati, не пострадал, его задержали по подозрению в нарушении правил дорожного движения, вождении после лишения водительских прав и в состоянии опьянения.

Maserati GranTurismo способен разогнаться за 5,2 секунды до 285 километров в час. Несколько дней назад этот автомобиль 2008 года выпуска выставили на продажу за чуть менее двух миллионов 400 тысяч рублей (хотя обычно цена на такую модель доходит до трех миллионов).

Виновник ДТП не был хозяином машины. В день аварии владелец автомобиля разрешил знакомому прокатиться на Maserati, рассказал Telegram-канал «Первый московский». В подмосковном СК сообщили, что водитель иномарки признал вину и раскаялся в содеянном.

Виновник трагедии не извинился Елена, мама мальчика, который сейчас находится в реанимации, рассказала, что из Можайска сына перевезли на вертолете в Москву для повторной операции. Помимо того что ребенку оторвало часть ноги, у него множество рваных ран, ссадины на лице и руке.

Женщина подчеркнула, что по местным дорогам часто гоняют лихачи, не обращающие внимания на знак ограничения скорости. Им все сходит с рук, так как на дороге нет «лежачих полицейских», отсутствуют камеры наблюдения и посты ДПС.

Автоэксперт напомнил, что после «громких» аварий зачастую звучат призывы снизить скорость на автомагистралях. Однако в ряде случаев это неверный подход: дело не в скорости. Пьяный человек может для окружающих быть опасен и на велосипеде, и на горных лыжах.

«Не надо приравнивать неадекватность и неопытность водителя к тому, что нужно снизить скорость и остановить транспортный поток. Это создаст большое количество проблем, в том числе сильно замедлится логистика - перемещение грузов и пассажиров», - отметил Севостьянов.

Он подчеркнул, что человек, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, - преступник. Его должны судить по закону, избрать меру наказания и не давать никаких поблажек. Если государство покажет, что за подобное нарушение придется отвечать в полном объеме, для многих это станет сдерживающим фактором.

Пьяный на дороге - преступник Как правило, водители не справляются с управлением машины из-за низкого уровня навыков, рассказал 360.ru автоэксперт, основатель и руководитель профессиональной гоночной команды B-Tuning Pro Андрей Севостьянов.