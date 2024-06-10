10 июня 2024, 17:23

Появились кадры с места обрушения строительной люльки в Москве

Телеканал «360»
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Строительная люлька обрушилась у дома на Можайском шоссе в Москве. В результате повреждения получила газовая труба и припаркованная возле здания машина. Фотографии с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно газовую трубу, которая пострадала из-за обрушения конструкции. По информации источника, запах газа на месте ЧП не ощущается.

В результате падения люльки пострадали два человека , их осматривают сотрудники скорой помощи. На место происшествия прибыли спасатели, полиция и газовая служба.

По данным источника, люлька рухнула на автомобиль Chevrolet Aveo. Владелец машины не пострадал, в момент ЧП его не было в салоне.

Обрушения Машины Москва
10 июня 2024, 16:03
Два человека пострадали при обрушении строительной люльки в Москве
РИА «Новости»
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Строительная люлька обрушилась на машину на Можайском шоссе в Москве. Как сообщил источник 360.ru, пострадали два человека, их осматривают медики.

Повреждения получил авто, хозяина которого не было на месте, и газовая труба.

«Запаха газа не ощущается», - уточнил источник.

К месту происшествия приехали спецслужбы. Подробности обрушения подъемного механизма выясняются. Информация о состоянии пострадавших не поступала.

Обрушения Машины Москва
10 июня 2024, 15:55
Виновника смертельной аварии с Maserati в Можайске арестовали до 8 августа
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Суд постановил отправить под стражу 27-летнего мужчину, которого обвиняют в смертельной аварии в Можайске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Подсудимого лишили прав за управление автомобилем в пьяном виде и склонность к опасному вождению. В день ДТП мужчина также находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Он признал свою вину и попросил суд отправить его под домашний арест.

Авария произошла 8 июня на 28-м километре автодороги Уваровка - Семеновское - Кусково. Водитель на Maserati влетел в автобусную остановку, где стояли школьники. Один из них погиб, а второй попал в больницу в тяжелом состоянии. Погибшему мальчику было 13 лет, пострадавшему - 10.

Суд ДТП Школьники Аресты Можайск
10 июня 2024, 15:50
Лихач на Maserati не стал извиняться. Главное о ДТП под Можайском
Global Look Press
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Под Можайском иномарка на скорости 280 километров в час протаранила остановку. Авария унесла жизнь подростка, а второго ребенка сделала калекой. Родные винят дорожные службы — лихачей не сдерживает ничего, кроме знака ограничения скорости. У дороги возле деревни нет ни камер, ни лежачих полицейских, ни постов ДПС. Подробности выяснил 360.ru.

По словам женщины, виновник не связывался с родственниками своих жертв и не пытался принести извинения. Единственными, кто предложил свою помощь, были специалисты психологической службы.

ДТП под Можайском Днем 8 июня на автодороге у деревни Киселево Можайского округа 27-летний водитель Maserati не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. Хотя на этом участке движение ограничено до 40 километров в час, спорткар превысил скорость в пять раз.

В момент аварии на остановке находились трое детей. Один из них успел отпрыгнуть в сторону и не пострадал, 13-летний подросток погиб на месте. Девятилетний мальчик в тяжелом состоянии попал в реанимацию, ему провели частичную ампутацию ноги.

Удар при столкновении Maserati и остановочного комплекса был такой силы, что металлическая конструкция последнего буквально согнулась пополам. Машина же отлетела на несколько десятков метров в поле, несколько раз перевернувшись. Спорткару смяло крышу, вырвало части кузова и колеса.

Камер и постов нет Бабушка чудом спасшегося мальчика рассказала 360.ru, что ходила с дочерью за фермерским молоком. Как раз в это время мимо женщин на огромной скорости в сторону деревни Мокрое промчался желтый Maserati без номеров.

Что известно о водителе Maserati Мужчина, находившийся за рулем Maserati, не пострадал, его задержали по подозрению в нарушении правил дорожного движения, вождении после лишения водительских прав и в состоянии опьянения.

Maserati GranTurismo способен разогнаться за 5,2 секунды до 285 километров в час. Несколько дней назад этот автомобиль 2008 года выпуска выставили на продажу за чуть менее двух миллионов 400 тысяч рублей (хотя обычно цена на такую модель доходит до трех миллионов).

Виновник ДТП не был хозяином машины. В день аварии владелец автомобиля разрешил знакомому прокатиться на Maserati, рассказал Telegram-канал «Первый московский». В подмосковном СК сообщили, что водитель иномарки признал вину и раскаялся в содеянном.

Виновник трагедии не извинился Елена, мама мальчика, который сейчас находится в реанимации, рассказала, что из Можайска сына перевезли на вертолете в Москву для повторной операции. Помимо того что ребенку оторвало часть ноги, у него множество рваных ран, ссадины на лице и руке.

Женщина подчеркнула, что по местным дорогам часто гоняют лихачи, не обращающие внимания на знак ограничения скорости. Им все сходит с рук, так как на дороге нет «лежачих полицейских», отсутствуют камеры наблюдения и посты ДПС.

Автоэксперт напомнил, что после «громких» аварий зачастую звучат призывы снизить скорость на автомагистралях. Однако в ряде случаев это неверный подход: дело не в скорости. Пьяный человек может для окружающих быть опасен и на велосипеде, и на горных лыжах.

«Не надо приравнивать неадекватность и неопытность водителя к тому, что нужно снизить скорость и остановить транспортный поток. Это создаст большое количество проблем, в том числе сильно замедлится логистика - перемещение грузов и пассажиров», - отметил Севостьянов.

Он подчеркнул, что человек, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, - преступник. Его должны судить по закону, избрать меру наказания и не давать никаких поблажек. Если государство покажет, что за подобное нарушение придется отвечать в полном объеме, для многих это станет сдерживающим фактором.

Пьяный на дороге - преступник Как правило, водители не справляются с управлением машины из-за низкого уровня навыков, рассказал 360.ru автоэксперт, основатель и руководитель профессиональной гоночной команды B-Tuning Pro Андрей Севостьянов.

Дети ДТП Дороги Машины Водители Следственный комитет России
10 июня 2024, 15:26
Бригада скорой помощи приехала в зал суда к режиссеру Беркович
РИА «Новости»
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Режиссеру Евгении Беркович* стало плохо перед заседанием суда. Ей вызвали скорую помощь. Об этом сообщило РИА «Новости».

Беркович* обвинили в оправдании терроризма, рассмотрением уголовного дела занимается Второй Западный окружной военный суд. Из-за плохого самочувствия подсудимой заседание перенесли. Возможно, оно состоится сегодня.

«Обвиняемая плохо себя почувствовала перед заседанием суда, в суд вызвали бригаду скорой помощи», - указали в суде.

Беркович* поставила пьесу «Финист ясный сокол» о женщинах, которые решили выйти замуж за исламистов и уехать в Сирию. По версии следствия, в спектакле содержались признаки оправдания и пропаганды терроризма. Режиссер свою вину не признала.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга.

Уголовное дело Суд Терроризм Скорая помощь Режиссер Театры

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