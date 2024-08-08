08 августа 2024, 11:56

Появились кадры с места крушения вертолета у вулкана на Камчатке

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Спасатели обнаружили вертолет Robinson, который потерпел крушение в районе вулкана Малый Семячик в Камчатском крае. Об этом сообщила пресс-служба дальневосточной транспортной прокуратуры.

На опубликованных кадрах видно, что вертолет завалился набок, а его лопасти сильно погнулись. Обстоятельства крушения устанавливаются.

Ранее поисково-спасательная группа нашла в Якутии пропавший вертолет Robinson. Он полностью разбился, на месте крушения обнаружили тела пилота и трех пассажиров. Вертолет исчез с радаров 19 июля в Алданском районе. Вылет спасателей несколько раз откладывался из-за непогоды и ухудшения видимости. Специалисты смогли начать поиски только 22 июля.

После исчезновения вертолета СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Вертолеты Камчатка Дальний Восток
08 августа 2024, 11:31
Мужчина напал с ножом на посетителя магазина на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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На юго-востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на посетителя магазина. О происшествии рассказала пресс-служба ведомства.

Экипаж Росгвардии получил сигнал «тревога» от магазина на Шарикоподшипниковской улице. По словам одного из сотрудников, между двумя мужчинами начался конфликт. Нападавший ударил оппонента ножом в левое плечо.

Росгвардейцы задержали 19-летнего подозреваемого на месте преступления. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшего увезли в одну из больниц.

Ранее жительница Пензы ранила ножом возлюбленного из-за ревности. Она разозлилась на возлюбленного, когда увидела его спящим на диване с гостьей.

Преступления Росгвардия Москва
08 августа 2024, 10:49
Ехали с похорон друга. Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае
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Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Боготольском районе Красноярского края. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, водитель легковушки и четыре пассажира скончались на месте.

На 622 километра автодороги Р-255 автомобилист выехал на встречную полосу и врезался в фуру. В легковушке находились 19-летний водитель и четыре пассажира: 16-летний подросток и три девушки в возрасте от 18 лет до 21 года. Они ехали с похорон своего друга, который несколько дней назад погиб в ДТП со скорой практически на том же месте.

«По трагичному стечению обстоятельств новая авария произошла при аналогичных условиях (выезд водителя на встречную полосу) и всего за 30 километров от ДТП с их другом», - рассказали в ведомстве.

Водителя грузовика осмотрели медики и отправили на лечение домой. Прокуратура взяла расследование уголовного дела под свой контроль.

Ранее два человека погибли в ДТП с грузовиком в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Парень за рулем иномарки вылетел на встречную полосу, где врезался в фуру.

Уголовное дело Грузовики ДТП Водители Красноярский край
08 августа 2024, 10:42
Обвинение запросило 15 лет для гражданки России и США за госизмену
Freepik
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Обвинение в ходе прений в в Свердловском областном суде запросило 15 лет колонии для гражданки России и США Ксении Карелиной, которую судят по статье о государственной измене. Об этом сообщил «Коммерсант».

Кроме тюремного срока, гособвинитель попросил назначить ей штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее подсудимая признала вину. Приговор ей вынесут 8 августа.

Карелину, уроженку Екатеринбурга, живущую в Лос-Анджелесе, задержали в родном городе в феврале. По данным следствия, женщина, имеющая двойное гражданство России и США, с 2022 года неоднократно участвовала в публичных акциях в поддержку Украины и собирала для ВСУ средства на боеприпасы, экипировку и медикаменты.

После ее задержания Госдепартамент обратился к американцам , призвав их не ездить в Россию ни с какими целями.

США Суд Россия
08 августа 2024, 10:36
Метровая змея пробралась в дом на юго-западе Москвы
Pxhere
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Агрессивная змея заползла в московский дом на Новоясеневском проспекте, 16. О ЧП сообщил источник 360.ru.

По имеющимся данным, змея достаточно крупная - около метра в длину, темная с желтыми полосами. Как она оказалась в помещении - уточняется.

Ранее огромная змея зависла на дереве и напугала жителей Москвы. На место вызвали сотрудников экстренных служб, которые благополучно спустили ее на землю.

Москва Змеи

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