Появились кадры с места крушения самолета Bristell

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Bristell вылетел с аэродрома Пушистый в Сахалинской области и планировал приземлиться на приморской площадке Новороссия. В районе Лысой горы экипаж перестал выходить на связь. На борту находились два человека, судно разбилось.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Карачаево-Черкессии. Он рухнул недалеко от Медового водопада, погибли два человека.

На кадрах видно, что на месте работают специалисты. Самолет разлетелся на куски, одна из частей повисла на ветвях дерева.

Борт пропал в Приморье 6 августа, следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета возбудил уголовное дело.



