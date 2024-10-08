08 октября 2024, 17:27

Появились кадры с места гибели российских альпинистов в Непале

Global Look Press
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Выступ горы Дхаулагири в Непале, где нашли погибших во время восхождения российских альпинистов, сфотографировали. Представитель Федерации альпинизма Ленинградской области передал кадры РИА «Новости» и уточнил, что съемку провели с вертолета.

Собеседник агентства пояснил, что тела нашли на скальном выступе справа, а рюкзак, который спортсмены взяли с собой, отлетел в левую часть площадки.

«Вместе это показывает, что они были связаны между собой страховочной веревкой и летели по склону вместе», - заявил представитель федерации.

Организатор экспедиции ранее заявил, что потерял связь с группой около 06:00 в минувшее воскресенье, 6 октября, когда россияне ушли на подъем к высотному лагерю. Единственным выжившим оказался сошедший с маршрута альпинист Валерий Шамало.

Он заявил, что оставил коллег, посчитав восхождение небезопасным. По словам мужчины, он долго ждал участников группы в лагере, но ночью 6 октября они перестали выходить на связь.

Вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев заявил, что тела нужно забрать как можно скорее, потому что есть риск, что их погребет под собой лавина. Он добавил, что владеющая вертолетом компания запросила большую сумму за свои услуги, поэтому альпинисты объявили о сборе средств.

Спортсмены Непал Альпинизм Гибель российских альпинистов в Непале
08 октября 2024, 12:00
Стая собак напала на школьницу в Якутии
РИА «Новости»
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Стая собак напала на 12-летнюю девочку в якутском поселке Чульман. Нерюнгринское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

По данным ведомства, днем 7 октября в районе дома № 12 по улице Строителей стая собак накинулась на девочку. Отец и подоспевший на помощь прохожий смогли отогнать животных от ребенка.

Девочка получила рвано-укушенные раны тела. По данным СМИ, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, ее прооперировали. Угольное дело возбудили по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей должностным лицом.

Прокуратура Нерюнгри организовала проверку по факту нападения на ребенка бездомных собак. Ведомство оценит исполнение органами местного самоуправления законов об ответственном обращении с животными. По результатам проверки специалисты примут меры прокурорского реагирования.

Якутия Собаки
08 октября 2024, 11:38
При падении Toyota в воду на набережной в Москве никто не пострадал
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При падении легковой машины в воду на набережной Марка Шагала никто не пострадал. Такие данные привели в Госавтоинспекции Москвы.

«По предварительным данным, <…> водитель автомобиля Toyota совершила наезд на ограждение с последующим падением транспортного средства в реку», - сообщили в ведомстве.

В результате дорожной аварии , по информации правоохранителей, травмы никто не получил. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Москва
08 октября 2024, 11:21
У одного из погибших в Непале альпинистов осталась маленькая дочь
Unsplash
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У альпининста Александра Д., погибшего в Непале, осталась маленькая дочь. Снимок ребенка он публиковал в своих соцсетях.

В посте Александр указал, что девочка родилась в апреле. На снимке младенец лежит, укутанный в желтую пеленку. К посту Александр прикрепил композицию рэпера Василия Вакуленко (Баста) «Сансара».

Жена альпиниста подтвердила его гибель в беседе с 360.ru. По ее словам, супруг и и его друзья погибли на спуске 6 октября.

Группа российских туристов отправилась в Непал, чтобы покорить одну из известных гор. По данным Telegram-канала Shot , альпинисты шли в одной связке. Один из них сорвался и полетел в пропасть , потянув за собой остальных. В живых остался только один турист Валерий Ш. Он отказался от восхождения на гору в последний момент и остался в лагере. Его уже доставили в Катманду.

Дети Соцсети
08 октября 2024, 11:19
Появилось видео с места падения машины в воду на набережной Марка Шагала в Москве
РИА «Новости»
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Место падения легковой машины в воду на набережной Марка Шагала в Москве сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Автомобиль по неизвестной пока причине пробил ограждение и рухнул в воду. На месте работают экстренные службы.

Данные о пострадавших и всех обстоятельствах происшествия уточняются.

Москва

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