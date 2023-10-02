Появились кадры с места ДТП в Балашихе

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Смертельное ДТП произошло в Балашихе. Легковая машина столкнулась с КамАЗом. В результате погибли четыре человека - пассажиры легковушки. «360» опубликовал кадры с места аварии.

В результате столкновения, легковой автомобиль практически полностью смяло. КамАЗ перевернулся на бок.

Как сообщал «360» очевидец ДТП Сергей, пассажиров легковушки от удара «выкинуло» из машины. Мужчина предположил, что в момент ДТП люди могли быть не пристегнуты. Водителя КамАЗа госпитализировали. Его состояние уточняется.

Как сообщили «360» в пресс-службе подмосковного главка МВД, жертвами ДТП стали четыре человека.

По предварительной версии, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там на автомобиль наехал грузовик.

На месте продолжают работать сотрудники дорожной инспекции. Им предстоит выяснить все причины и детали аварии.