Появились кадры с места ДТП с пятью пострадавшими в Москве

Читайте нас в:

На видео зафиксировали водителя Mercedes, которые предположительно устроил аварию. Со слов мужчины, который ехал с пассажиром, в какой-то момент «его резко отключило». Когда водитель очнулся, то увидел, что едет прямо на людей, поэтому стал сразу жать на тормоза.

По информации источника «360», на иномарке числится более 100 штрафов, три из них еще не оплатили. В апреле Mercedes уже попадал в ДТП, до этого - в июне прошлого года.

Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что ДТП с участием легкового автомобиля и пешеходов произошло на улице Большая Никитская. В результате дорожной аварии пострадали пять человек, им оказали медицинскую помощь.

По предварительной версии, водитель автомобиля Mercedes выехал на тротуар и сбил прохожих. Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП.