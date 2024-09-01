Появились кадры с места ДТП с автобусом и фурой на ЦКАД в Москве
Рейсовый автобус врезался в грузовик на дороге в районе поселения Щаповское в Троицком административном округе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.
«В результате ДТП один пассажир автобуса скончался на месте, еще двоих пострадавших доставили в больницу», - уточнили в сообщении.
Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители работают на месте аварии.
Источник 360.ru ранее сообщил, что автобус с рабочими протаранил перевозивший овощи большегруз Mercedes. От удара большегруз перевернулся. В автобусе погиб один человек, пятеро получили ранения. Всего в салоне находились 27 человек.
По данным прокуратуры Москвы, установление причины дорожной аварии взяли на контроль. По факту ДТП назначена процессуальная проверка.