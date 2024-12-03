03 декабря 2024, 09:34

Появились кадры с места ДТП с автобусом и 16 авто на Ленинградском проспекте в Москве

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Утром 3 декабря массовая авария с участием автобуса и 16 легковых автомобилей произошла на Ленинградском проспекте в Москве. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ДТП.

На фото можно увидеть, как одна из легковушек буквально вошла передней частью в капот другой машины. Сзади них стоит рейсовый автобус.

На место выехали оперативные службы и перекрыли три полосы из шести в сторону центра города, информация уточняется. Сведения о пострадавших не поступали.

ДТП Москва
03 декабря 2024, 09:06
Пожар вспыхнул в 12-этажке на улице Бестужевых в Москве
РИА «Новости»
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Пожар вспыхнул утром 3 декабря в одной из квартир в 12-этажном доме на улице Бестужевых в Москве. О происшествии сообщил источник 360.ru.

По его данным, возгорание произошло в трешке на восьмом этаже. Огонь успел охватить три квадратных метра. Огонь уже потушили. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее, 27 ноября, двухэтажное общежитие загорелось в 4-м Верхнем Михайловском проезде Москвы. Из здания эвакуировали 30 человек.

Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров и перешло на кровлю. Очевидцы сообщали о густом черном дыме и открытом горении из двух окон.

Пожары Москва Квартиры
03 декабря 2024, 01:18
Медведь разбил череп молодой женщине
Unsplash
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В штате Раджастхан на северо-западе Индии после встречи с медведем умерла 35-летняя женщина. Животное нанесло настолько глубокие раны, что врачи не смогли ее спасти, сообщил Deccan Herald.

Сантош Деви пошла в лес в окрестностях города Пали, чтобы набрать хвороста. Там на нее набросился медведь. Он сломал женщине череп, нос, оставил глубокие раны на шее и животе.

Местные жители застали ее еще живой и увезли в больницу. Однако врачи не смогли спасти Деви, травмы оказались смертельными.

В России медведь напал на двух мужчин на острове Итуруп в Сахалинской области. Местный житель отделался испугом, а турист получил тяжелые раны и ждет операцию. Животное частично сняло ему скальп и повредило щеку. Охотники отправились на поиски зверя в Большом каньоне Белых скал.

Медведи Индия Животные
03 декабря 2024, 01:02
«Джульетта» ушла под воду в Петербурге
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Пассажирский теплоход «Джульетта» затонул у пристани в акватории Большой Невки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-западной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в ночь на 2 декабря напротив дома № 45 на Выборгской набережной. После происшествия случился частичный разлив нефтепродуктов.

В ведомстве уточнили, что собственник судна сейчас принимает меры по подъему теплохода. Также на месте установили плавучие заграждения, отдельные пятна нефтепродуктов обработали активной пеной.

«Джульетта» находилась на причале временно. О пострадавших информации не поступало. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура назначила проверку.

Ранее в Баренцевом море недалеко от Териберки перевернулось прогулочное судно.

На нем было девять пассажиров, в том числе двое детей. Сотрудники МЧС помогли пострадавшим. Причиной затопления могла стать высокая волна. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Санкт-Петербург
03 декабря 2024, 00:06
Тело YouTube-блогера Amoral нашли под окнами многоэтажки в Ленобласти
«ВКонтакте»
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Известный под псевдонимом Amoral стример и Youtube-блогер Дмитрий Костенков погиб в поселке Парголово Ленинградской области. Как сообщили«Известия» со ссылкой на осведомленный источник, 27-летнего молодого человека нашли под окнами многоэтажки. Что стало причиной его гибели неизвестно.

Модератор блогера подтвердил его гибель. В опубликованном в сообществе Stream Inside во «ВКонтакте» некрологе он отметил, что как и многие до конца хотел думать, что сообщения о гибели Amoral стали шуткой или попыткой блогера словить хайп.

«К сожалению, Дима никогда бы не позволил себе шутить на такую тему. Я думаю, что для каждого, из нас он был больше, чем просто ютубер. Он был нашим другом, человеком, который искренне любил свою аудиторию и всегда оставался честным и открытым», - говорится в тексте сообщения.

В пресс-службе петербургского главка СК уточнили, что тело мужчины в поселке Парголово нашли на улице Заречной. Следователи назначили ряд экспертиз для установления причин случившегося.

В начале ноября московские врачи подобрали на севере столицы сломавшую позвоночник при падении из окна квартиры на втором этаже женщину. В ходе предварительного опроса пострадавшая рассказала, что сбежала от поскандалившего с ней приятеля. По ее словам, она рассчитывала спуститься на землю без последствий, но не смогла преодолеть пандус и сорвалась с высоты.

Известный под псевдонимом Amoral стример и Youtube-блогер Дмитрий Костенков погиб в поселке Парголово Ленинградской области. Как сообщили «Известия» со ссылкой на осведомленный источник, 27-летнего молодого человека нашли под окнами многоэтажки. Что стало причиной его гибели неизвестно.

Ленинградская область Блогеры YouTube Следственный комитет России

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