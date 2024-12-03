Появились кадры с места ДТП с автобусом и 16 авто на Ленинградском проспекте в Москве

На фото можно увидеть, как одна из легковушек буквально вошла передней частью в капот другой машины. Сзади них стоит рейсовый автобус.

На место выехали оперативные службы и перекрыли три полосы из шести в сторону центра города, информация уточняется. Сведения о пострадавших не поступали.