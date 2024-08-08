Появились кадры с дрона, который атаковал машину Поддубного
Появились кадры с дрона, атаковавшего автомобиль военкора Евгения Поддубного. Снимок оказался в распоряжении 360.ru.
По данным коллеги Поддубного Александра Коца , группу военкора атаковали в районе въездного кольца в Суджу. Он предположил, что украинский FPV-дрон, попавший в машину журналиста, пытались сбить автоматными очередями. После взрыва беспилотника авто съехало в кювет. Там машина перевернулась, а в кузове воспламенился дополнительный бак для дизеля. Коллегам Поддубного пришлось выломать двери внедорожника, чтобы вытащить оттуда военкора.
Как рассказали в эфире канала «Россия 24» , военкор получил тяжелые ожоги , черепно-мозговую травму и повреждение лицевого скелета. Его увезли в курскую больницу, где медики стабилизировали его состояние. Врио губернатора региона Алексей Смирнов опубликовал аудиозапись, на которой Поддубный рассказал о своем состоянии. Пострадавший отметил прекрасную работу врачей и добавил, что победа будет за Россией.