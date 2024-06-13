Появились кадры предполагаемого ДТП с депутатом Госдумы Езубовым в Истре

Судя по видео, Mercedes-Benz вылетел на встречную полосу движения, где врезался в Range Rover. При этом на дороге не было активного движения.

Как сообщил Telegram-канал Baza , в Mercedes-Benz мог находиться депутат Госдумы Алексей Езубов. Его якобы госпитализировали с черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами. Водитель другой иномарки тоже угодил в больницу.

Помощник депутата Михаил Доронин рассказал Telegram-каналу Daily Storm , что информация о ДТП с участием Езубова недостоверна. Он задался вопросом, как чиновник мог оказаться в Истре.

«Я сегодня с ним разговаривал. Ни с какими травмами он не был. У него все нормально. Никуда не госпитализировали Езубова! Он дома», - подчеркнул Доронин.

Он предположил, что новость об аварии - фейк. А депутат, по его словам, занимается своими делами.

«Кто-то напридумывал. Хорошо, что не написали, что разорвало на куски», - добавил Доронин.

Сам Езубов в беседе с 360.ru рассказал, что не смотрел новости в Сети об аварии. Он уточнил, что находится в клинике, где его «слушают». Вероятно, речь идет о методе аускультации, который обычно делают с помощь стетоскопа или фонендоскопа.