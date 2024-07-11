Появились кадры пожара на складе в Химках

Катание на сапбордах в последние несколько лет стало любимым летним развлечением россиян. Заодно и одним из самых опасных: люди часто забывают о мерах предосторожности. Такая самонадеянность недавно чуть не стоила жизни шести туристам.

Отдыхающим важно самостоятельно заботиться о своей безопасности, независимо от того, в каком водоеме будет заплыв, подчеркнул эксперт.

Всегда нужно надевать спасательный жилет и страховочный крепеж на ногу, который не даст сапу уплыть при падении человека в воду. Также желательно брать с собой телефон в непромокаемом чехле.

Дударев напомнил, что «дикие» пункты проката сапов, которые организовывают по принципу «приехали на грузовике на берег, выгрузили сапы, сдаем в аренду» не гарантируют безопасность. У них, как правило, нет спасателей, мера ответственности не определена, поэтому, если что-то произойдет, прийти на помощь никто из профессионалов не сможет.

Эксперт отметил, что ежегодно случается много происшествий, связанных с сапбордами. Сегодня любителей этого спорта можно заметить практически на любом водоеме, причем зачастую не предназначенном подобных для заплывов.

«Потом спасателям приходится на водном транспорте подъезжать и доставлять их на берег. С точки зрения спасателей, сапборды - это плавсредство. Но пока никаких правил по их эксплуатации практически не существует», - сказал Дударев.

Спасают раз в неделю Начальник Службы спасателей города Новороссийска Алексей Одеров рассказал 360.ru, что неподалеку от места происшествия действительно отдыхал его сотрудник.

Когда местные жители заметили, что людей на сапах тащит в море, они бросились за помощью к нему и местным рыбакам.

Правила безопасности при катании на сапах Плавать на сапах во время ветра опасно, подтвердил заслуженный спасатель Российской Федерации Алексей Дударев. Обычно на таких досках гребут стоя или сидя, это создает парусность, в итоге борт сносит не столько течение, сколько ветер.

Сапы чуть не унесло в Черное море Возле поселка Малый Утриш Краснодарского края отдыхающих едва не унесло в Черное море. Молодые люди катались на сапбордах и не сразу заметили, что их начало сносить течением и сильным ветром в открытую воду, сообщил Telegram-канал SHOT.

Когда спохватились, сил добраться до берега уже не было, оставалось лишь звать на помощь. К счастью, попавших в беду туристов спасли. Двоих смогли догнать достаточно быстро, а вот остальных отнесло примерно на три километра от берега.

Хотя большинство СМИ приписали спасение людей отдыхавшему неподалеку сотруднику Службы спасения Новороссийска, на самом деле любителей сапбордов вытаскивали трое мужчин на двух лодках. Об этом рассказали местные жители в комментарии Telegram-каналу начальника службы.

Одеров уточнил, что летом у него и коллег хватает работы: как минимум раз в неделю приходится кого-нибудь выручать. Часто люди далеко заплывают, а возвращаться к берегу уже нет сил. Иногда помочь успевают сами местные жители или прокатчики на гидроциклах.

Сапы создают серьезную проблему: люди не понимают, как опасны волны, и думают, что они прибьют доску к берегу. Но их, наоборот, уносит в открытое море. Однако люди, к сожалению, самонадеянные, подчеркнул начальник службы.



