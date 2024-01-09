09 января 2024, 13:51

Появились кадры наезда машины на поэта Рубинштейна в Москве

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В Северо-Восточном округе Москвы водитель автомобиля сбил 76-летнего поэта Льва Рубинштейна. Кадры с моментом аварии опубликовала пресс-служба столичного дептранса.

На ролике видно, как мужчина переходит проезжую часть и в это время его на большой скорости сбивает машина. Пострадавшего подбросило в воздух и перевернуло, а затем он упал на асфальт.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло 8 января на улице Образцова рядом с домом № 9. Водитель автомобиля не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна.

Предположительно, владелец машины за год накопил 19 нарушений ПДД. Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Пострадавшего увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики диагностировали ему переломы и черепно-мозговую травму.

ДТП Москва
09 января 2024, 14:13
Умер писатель Марк Харитонов
Unsplash
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Писатель и обладатель премии «Русский Букер» Марк Харитонов скончался в Москве в возрасте 86 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, утром тело писателя нашла в квартире его 45-летняя дочь. Предположительно, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, однако точный диагноз установят после вскрытия.

Марк Харитонов написал десять повестей, семь романов, четыре сборника рассказов и два сборника стихов. Он получил французскую литературную премию за лучшее иностранное произведение в 1997 году и «Русский Букер» в 1992.

Харитонов также прославился как талантливый переводчик, работавший над текстами великих немецких авторов, таких как Томас Манн, Стефан Цвейг, Франц Кафка и Герман Гессе.

Писатели Москва
09 января 2024, 14:07
Появилось видео с места массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области
Телеканал «360»
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Кадры с места массовой аварии на трассе М-11 в Новгородской области появились в распоряжении «360». На дороге столкнулись 66 автомобилей.

Видео с места событий показали очевидцы. Сын и мать оказались рядом с машиной, в которой погибла семья с маленьким ребенком. Молодой человек на видео рассказал, что как только их авто остановилось, в него влетела другая машина. На кадрах видно множество столкнувшихся автомобилей.

На видеорегистратор другого водителя тоже попал момент аварии. На заснеженной дороге стояли несколько разбитых легковушек. Автор видео отметил, что он жив.

Морозы и мощные снегопады могли стать причиной массового столкновения автомобилей на трассе М-11, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, точную причину аварии установят специалисты.

ДТП в Новгородской области произошло 8 января. Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли, еще 17 пострадали.

ДТП Видео Дороги Машины
09 января 2024, 13:40
Стали известны имена погибших и пострадавших в массовом ДТП на М-11
Пресс-служба МЧС
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В массовом ДТП на трассе М-11 в Новгородской области пострадал 21 человек, из них четверо скончались. Данными о последствиях аварии поделился источник «360».

Жертвами аварии, в которой столкнулись более 50 машин, стали трое взрослых и один маленький ребенок. В детскую больницу доставили семилетнюю девочку года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой. Также врачи госпитализировали еще трех детей. Их состояние оценили как средней тяжести.

Состояние пяти взрослых оценили как тяжелое. С множественными травмами пострадавших доставили в ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница». Еще восемь человек, у которых диагностировали такие ранения, как ушиб грудной клетки, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб тазобедренного сустава и другие, от госпитализации отказались.

Массовое столкновение на трассе М-11 могли спровоцировать сильные снегопады и морозы. Точную причину определят специалисты, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал автомобилистов проявлять осторожность на дороге.

Больницы ДТП Машины
09 января 2024, 13:38
Открывших фальшивые сервисы по ремонту техники аферистов задержали в Москве
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции задержали двоих жителей Москвы по подозрению в мошенничестве. Предположительно, они открыли фальшивые мастерские по ремонту бытовой техники, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники предлагали клиентам отремонтировать электронику и другие приборы. Они брали предоплату, а также деньги на закупку необходимых деталей. После этого мастера не проводили ремонт, старались как можно дольше не возвращать технику, а затем отдавали ее заказчикам по-прежнему сломанной.

Правоохранители установили свыше 200 криминальных эпизодов. Во время обысков в сервисных центрах нашли улики, доказывающие причастность мужчин к преступлению. В частности, у них изъяли банковские карты, средства связи, компьютеры и документы.

Подозреваемым предъявили обвинение в мошенничестве. Одного из них отправили в изолятор, второго отпустили под подписку о невыезде.

Ранее 84-летний москвич обнаружил, что почтальон обманывал его при выдаче пенсии. Пожилой мужчина годами получал выплаты фальшивыми купюрами.

Мошенничество Москва

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