Появились кадры наезда машины на поэта Рубинштейна в Москве

На ролике видно, как мужчина переходит проезжую часть и в это время его на большой скорости сбивает машина. Пострадавшего подбросило в воздух и перевернуло, а затем он упал на асфальт.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло 8 января на улице Образцова рядом с домом № 9. Водитель автомобиля не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна.

Предположительно, владелец машины за год накопил 19 нарушений ПДД. Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Пострадавшего увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики диагностировали ему переломы и черепно-мозговую травму.