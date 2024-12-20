Появились кадры наезда автомобиля на толпу людей на ярмарке в Магдебурге

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Судя по видео, машина на большой скорости пронеслась по торговому ряду, оставляя после себя лежащих на земле людей. На ярмарке началась паника, горожане начали разбегаться в разные стороны.

По данным портала T-online , две машины въехали на территорию рождественского рынка. Предварительно сообщалось о 11 погибших. Также около 60 людей получили травмы.

Телеканал NTV сообщал об одном водителе, который устроил наезд на толпу в Магдебурге.

Мужчина специально сбил людей, мотивы его поступка устанавливают правоохранители. Официальной информации местные власти пока не предоставляли.