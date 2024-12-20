20 декабря 2024, 22:54

Появились кадры наезда автомобиля на толпу людей на ярмарке в Магдебурге

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Видео, на котором автомобиль врезался в посетителей рождественской ярмарки в немецком городе Магдебурге, появилось в сети. Кадры наезда опубликовал Telegram-канал Mash.

Судя по видео, машина на большой скорости пронеслась по торговому ряду, оставляя после себя лежащих на земле людей. На ярмарке началась паника, горожане начали разбегаться в разные стороны.

По данным портала T-online , две машины въехали на территорию рождественского рынка. Предварительно сообщалось о 11 погибших. Также около 60 людей получили травмы.

Телеканал NTV сообщал об одном водителе, который устроил наезд на толпу в Магдебурге.

Мужчина специально сбил людей, мотивы его поступка устанавливают правоохранители. Официальной информации местные власти пока не предоставляли.

Германия Машины Водители Ярмарки
20 декабря 2024, 22:45
Россиянка запретила дочери пить воду из-за поисков духовности
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Жительница Ростова-на-Дону запретила своей дочери пить воду и кормила исключительно фруктами, мотивируя свое решение якобы поисками духовного пути. Об этом в своем Telegram-канал РЕН ТВ.

Женщина регулярно публиковала посты в своих соцсетях, рассказывая подписчикам об «экзотической» диете своего ребенка. Также она периодически писала о пользе фруктов для организма.

Блогерша призналась, что ребенок не пьет обычную воду, а добывает ее самостоятельно из плодов.

«Это питание - про здоровье и духовность. Мне ребенок показал этот путь», - написала она.

Женщина утверждает, что именно дочь сделала такой выбор. По ее словам, просто нужно чувствовать своих детей и делать то, в чем они нуждаются.

Телеканал сообщил, что региональная прокуратура уже начала проверку по этому факту. Кроме того, публикациями блогерши заинтересовались в управлении СК РФ по региону, инициировав доследственную проверку.

Ранее в Госдуме призвали запретить пропаганду экстремального похудения несовершеннолетних.

Дети Прокуратура РФ Соцсети Блогеры Россия Следственный комитет России
20 декабря 2024, 22:32
Две машины въехали в толпу людей на ярмарке в Магдебурге
Unsplash
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Две машины въехали в людей на рождественском рынке в немецком городе Магдебурге. Погибли 11 человек, сообщил новостной портал T-online.

По словам очевидцев, два автомобиля протаранили ограждения и наехали на посетителей рождественской ярмарки.

По неофициальным данным, жертвами происшествия стали 11 человек. Также около 60 получили травмы. На месте аварии работают полицейские. Водителей уже задержали.

По информации телеканала NTV, в толпу на рождественской ярмарке въехал один автомобиль. Водитель специально направил машину на людей. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Похожий случай произошел в китайской провинции Гуандун.

Машина врезалась в толпу возле спортивного центра. В результате погибли 35 человек, еще 43 пострадали.

Машины Водители Ярмарки
20 декабря 2024, 22:07
В Англии стюардесса выпала из самолета перед взлетом
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В Англии стюардесса открыла дверь по время подготовки пассажирского лайнера к взлету и выпала на взлетно-посадочную полосу, получив серьезные травмы. Об этом сообщило издание Nottinghamshire Live.

Бортпроводница выпала из самолета в аэропорту Ист-Мидлендс близ города Ноттингем днем 16 декабря.

Она открыла дверь лайнера и шагнула вперед, ожидая, что трап все еще прикреплен. Однако по неизвестной причине лестницу уже убрали, поэтому женщина упала на взлетно-посадочную полосу.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и пожарная служба аэропорта.

Пострадавшую доставили в Королевский медицинский центр Ноттингема для лечения. Женщина получила серьезные травмы. Пока ничего неизвестно о ее текущем состоянии.

Отдел по расследованию авиационных происшествий уже начал расследование этого происшествия. Инспекторы посетили аэропорт, чтобы собрать доказательства и опросить очевидцев.

Ранее в Москве на станции Нагатинская под колесами поезда погибли две стюардессы из Калининграда.

Великобритания Англия Самолеты
20 декабря 2024, 21:48
Момент поджога военкомата Ленобласти в Петербурге попал на видео
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Молодой человек пытался поджечь центральный военкомат Ленобласти на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Очевидец поделился подробностями поджога с 360.ru. Он снял происходящее на видео.

«Я возвращался с другом из университета. Когда стояли на светофоре заметили, что рядом с военкоматом что-то горит. Потом пригляделись и услышали хлопок. В этот момент парень закинул бутылку в окно», - сказал он.

После этого молодой человек в черной куртке забежал за угол и стал спокойно идти к ТЮЗу. По словам собеседника 360.ru, догнать его не было возможности из-за оживленного транспортного движения. Он сообщил о произошедшем в полицию и передал снятое им видео.

В МВД уточнили, что полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили рядом с военкоматом бутылку со следами горючей смеси, а также осколки стекла со следами этой же жидкости.

Они установили личность молодого человека, которого задержали. Им оказался 20-летний житель деревни Кутузи Ленинградской области. Уголовное дело завели по статье «Содействие террористической деятельности».

Несколько дней назад военкомат пытались также поджечь в Петербурге. Мужчина швырнул в здание коктейль Молотова. После задержания он рассказал, что действовал по указанию кураторов.

Санкт-Петербург Уголовное дело Поджоги Ленинградская область

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