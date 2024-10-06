Появились кадры мощного пожара в выставочном центре «Каспий Экспо»

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На ролике видно, что пламя охватило большую часть здания. Вверх поднимаются густые черные клубы дыма. Также на видео сняли работу спасателей, которые поливают выставочный центр из шлангов.

По данным МЧС России , огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. К тушению пламени привлекли 39 пожарных и 13 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Telegram-канал Mash Gor сообщал, что пожар начался в магазине бытовой техники , после чего распространился на склад мягких игрушек.